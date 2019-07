La Rambleta acoge un homenaje a Mecano Un espectacular montaje acompaña el show. / lp : GPS Viernes, 12 julio 2019, 00:46

El teatro de la Rambleta (Bulevar sur, esquina Pío IX) será el escenario el próximo sábado 20 de julio, a las 20.15 horas, del mayor homenaje hecho en España a una de las mejores bandas de historia. Músicos que actuaron en el mismo escenario, viejos colaboradores del grupo, la cantante protagonista del musical 'Hoy no me puedo levantar': Paula Berenguer, la cantante que más musicales ha protagonizado en este país: Carmen María, el clon musical de Ana Torroja: Eloise y la cantante más popular de los 70: Karina, entre otros, unidos para homenajear a Mecano. Las intérpretes estarán acompañadas por ex músicos de grupos como Presuntos Implicados, Vídeo o Los Inhumanos y un sorprendente montaje audiovisual de luces y sonido.