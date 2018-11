¿Qué hacer este sábado 3 de noviembre en Valencia? La Marina de Valencia celebra sus once años con una jornada llena de actividades náuticas / LP El primer sábado de noviembre se inaugura con varias propuestas culturales, gastronómicas y de ocio BLANCA SÁNCHEZ Valencia Viernes, 2 noviembre 2018, 20:29

El puente de Todos los Santos no significa que quedarse en Valencia sea una mala opción. No es necesario buscar planes fuerade la ciudad para pasar los días libres ya que la capital del Turia ofrece una amplia agenda de actividades y eventos para disfrutar de los primeros días de noviembre, en los que el frío no supone un impedimento para salir a la calle y aprovechar el tiempo de ocio.

Estos son algunos de los planes que Valencia ofrece para pasar la jornada del sábado:

1

Fiesta de aniversario de la Marina

Nada más que once años siendo uno de los lugares emblemáticos de Valencia, por eso, la Marina invita a una jornada gratuita llena de actividades náuticas y culturales para celebrar este aniversario con toda la ciudad.

Entre estas, tiene preparadas varias exhibiciones de vela, concursos de pesca de altura, regatas de radio control y hasta una cocina a bordo. Tampoco faltarán los deportes acuáticos como el windsurf y el paddle surf.

Además, desde las once de la mañana, el día estará amenizado con varios foodtrucks y actuaciones como las de Ramonets, Billy Boom Band y Los Vinagres.

Uno de los platos más fuertes de esta celebración es la exhibición del primer Dragon Boat, una piragua china con cabeza y cola de dragón, tripulada por el equipo Dragon Boat BCS Valencia, formado por doce mujeres que han padecido cáncer de mama. Otra sorpresa es la gymkana familiar de 50 metros longitud que ocupará la explanada de la Marina Norte, junto a la pérgola.

2

Urban Trend Eco

El Mercado de Tapinería se convierte este sábado en el centro de acogida de marcas emergentes donde además de expositores y productos se puede encontrar una programación de actividades de todo tipo: barberos, tatuadores, conciertos acústicos, charlas y exhibiciones, entre otras.

Una oportunidad para conocer nuevas firmas y tendencias en las que además, del sello urbano, sea visible la preocupación por una producción que tenga un mínimo impacto en el medio ambiente.

En concreto, este sábado la programación empieza a las 12 del mediodía, con un aperitivo, seguido de un taller sobre reciclaje de ropa y un tardeo acústico a las 18 horas.

3

Circo de los Horrores

El último espectáculo del Circo de los Horrores, 'Apocalipsis', es una de las mejores propuestas para pasar un sábado diferente. Un giro al tradicional mundo del circo, en el que se traslada al espectado al mundo después del colapso.

El show está asentado en una gran carpa en la playa de La Malvarrosa (en concreto, en la calle Marcos Sopena con Eugenia Viñes).

Desde 24 euros, los asistentes podrán disfrutar de un musical en el que se fusionan tanto ópera como rock, todo ello sumado al ritmo que otorga el montaje teatral y el riesgo del circo.

El público sentirá la adrenalina gracias al trabajo de un equipo que, además, pretende hacer reflexionar al auditorio sobre un futuro que parece lejano pero, muchas veces, no lo es tanto. Las entradas se pueden adquirir en su página web: www.entradas.circodeloshorrores.com/janto/#

4

Escena Kids

El festival de teatro para familias se celebra este sábado en Sagunto. Una cita para todos los públicos que sean amantes de las artes escénicas.

Animación, música, danza, teatro y zonas de mercadillo y gastronómicas son los ingredientes de este evento que acoge la Gerencia del Puerto de Sagunto. Un espacio de cuento, dividido en un escenario principal, otro de títeres, una zona de talleres de maquillaje, radio y música y una última reservada a los juegos, la barra, los food trucks y el mercadillo.

El 'Apocalipsis' del Circo de los Horrores es todo un espectáculo que soprenderá y hará reflexionar al público / LP

5

Conciertos en Convent Carmen

El antiguo Monasterio de San José y Santa Teresa del barrio de El Carmen convertido ahora en un centro cultural en el corazón de la ciudad de Valencia, ofrece una programación para todos los públicos que nadie se puede perder.

Este sábado, la música electrónica toma el control del recinto con las actuaciones de Sierra y Kostrok desde las 21:00 hasta la medianoche.

Las entradas para estas sesiones en el nuevo espacio de ocio de Valencia están disponibles por seis euros.

6

Arte combativo en el Centro del Carmen

Uno de los planes más culturales es pasarse a recorrer el imaginario social y político de la última exposición de Daniel G. Andújar, 'Sistema Operativo. Colecciones', una visión desde los años 80 de las sucesivas crisis que han afectado a Occidente.

La muestra del centro es el resultado de dos décadas de trabajo del artista alicantino, con algunas piezas hasta ahora inéditas. La sala Ferreres es la encargada de acoger el montaje, entre el que destacan decenas de carteles de líderes históricos y gobernantes, pero cuyas imágenes están distorsionadas. Es posible ver a Hitler luciendo una peluca de pelo negro rizado o a Trump con rayo rojo que inmortalizó Bowie.

7

Feria Internacional del Coleccionismo del Disco y del Cine

Los amantes de las antigüedades, de la música, del vinilo y del séptimo arte están de suerte.

El Centro Comercial Nuevo Centro, ubicado en la avenida de Pío XII, número 2, acoge esta feria que reune a todo tipo de coleccionistas y curiosos, a los que les apasionen los discos y el cine.

En el recinto se podrá comprar y vender toda clase de material discográfico de todos los estilos y géneros musicales, encontrar verdaderas reliquias, vinilos, acceder a revistas y catálogos especializados . También hay un espacio dedicado a instrumental cinematográfico de coleccionista.

El evento está organizado por Discoloco Records y la entrada a la feria es gratuita, siguiendo el horario comercial del centro.

8

'Sugar: Con faldas y a lo loco'

Este musical promete dejar al público sin palabras. Inspirada en la mítica película de Billy Wilder de 1959, el show ha sido ya todo un éxito en las plataformas nacionales.

Esta vez es la tarima de La Rambleta sobre la que se subirá el reparto de 18 actores y actrices y de cinco músicos para interpretar en directo las canciones del compositor de Broadway Jule Stynela.

El sábado cuenta con la posibilidad de acudir a dos sesiones, desde 22 euros. Una a las 18:00 y otra a las 22:00. El musical tiene una duración de 120 minutos y la entrada, que se puede adquirir en esta página web (www.larambleta.com/eventos/ver/sugar-con-faldas-y-a-lo-loco-el-musical), incluye una consumición.