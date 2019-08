¿Qué hacer este martes 27 de agosto en Valencia? Reuters Este martes permite despedirse del verano con una amplia oferta cultural LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 26 agosto 2019, 20:28

Ya se cuentan con los dedos de una mano los días que quedan de agosto, y en muchos casos, los días que faltan para volver a la rutina con la llegada del mes de septiembre. Pero ello no conlleva que las últimas jornadas del mes de vacaciones por excelencia no se puedan disfrutar, ya que la oferta de ocio para estas sigue bien cargada, sobre todo, en el ámbito cultural.

Estos son cinco planes recomendados para este martes:

1 Exposición 'Sin azul no hay verde'

La exposición 'Sin azul no hay verde' pone en relieve las amenazas que sufre el Mediterráneo y los tesoros que conserva este mar, ya que es uno de los puntos calientes de biodiversidad del mundo, pero también es uno de los mares más contaminados, en el que más de 260 especies ingieren basura marina (residuos plásticos, líneas de monofilamento, goma y papel de aluminio).

Esta exposición, que resulta muy interesante para darse cuenta de cómo perjudica el ser humano al Mediterráneo, se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia y se puede visitar de martes a domingo de 10 a 19 horas por un precio de 2 euros por persona.

2 Llega 'Taxi Driver' a la Filmoteca d'Estiu

Este martes llega a la Filmoteca d'Estiu de los Jardines del Turia un auténtico clásico: los valencianos podrán disfrutar de la lengendaria película dirigida por Martin Scorsese, 'Taxi Driver', que será visionada en versión original subtitulada al valenciano.

Esta película, estrenada en 1976 y protagonizada por el emblemático Robert de Niro, relata el momento en el que el personaje principal, un excombatiente de la guerra de Vietnam que hace de taxista por las noches debido a su insomnio, se harta de ver el crimen presente en Nueva York y decide pasar a la acción. La película se proyectará a las 22:30 horas. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas desde las 21:00 y su precio es de 3,5 euros.

3 Tributo a 'El Barrio' en las Fiestas de Mislata

Las Fiestas Patronales y Populares de Mislata recién comenzadas el pasado fin de semana, siguen ofreciendo una gran cantidad de planes. Para este martes, las actividades que se podrán realizar aquí son: juegos acuáticos infantiles en en la Plaza de la Constitución a las 10:30; juegos infantiles y actuación del Grupo Animàgic, con merienda infantil, a las 18 horas; degustación de embutido valenciano con la colaboración de la falla Plaza de la Morería a las 20 horas; y por último, el plan más destacado, la Velada Musical con la actuación del grupo '20 pa Madrid', que hará un tributo al Barrio, que comienza a las 23 horas.

4 Realidad virtual y juegos interactivos en 'Marte. La conquista de un sueño'

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe acoge la exposición 'Marte. La conquista de un sueño', que ofrece un acercamiento al planeta rojo. Vistando esta se pueden conocer los enfoques de observación de este planeta desde la ciencia y desde la ficción, conocer la forma en que ha sido representado en la cultura, ver la influencia de este en el imaginario de las personas y, por último, realizar un repaso de los hitos que se han alcanzado hasta ahora en la carrera espacial a Marte y del futuro que espera al ser humano cuando llegue allí.

Para disfrutar de la exposición, existen visitas guiadas a las 11, 13, 17 y 19 horas por un coste de 2,50 euros, al que se debe sumar el importe de la entrada al propio museo. Sin duda, un plan muy llamativo para lo que queda de verano.

5 Gap, Fitness Latino y 'Actividad Física y Salud' en la playa del Cabanyal

Acaba agosto y con él se acaban las actividades deportivas gratuitas en la playa de El Cabanyal que ofrece la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Por ello, este martes es un día ideal para atreverte con ellas si no lo has hecho todavía o para despedirlas si has aprovechado este plan.

Para este martes, el planning de deporte en la playa cuenta con una sesión del programa 'Actividad Física y Salud' (en el que se trabajan las cualidades físicas básicas, como coordinación, agilidad y ritmo, entre otras) de 9 a 10 horas; una clase de Gap ( tonificación de glúteos, abdomen y piernas) de 19:30 a 20:30 y por último, una sesión de Fitness Latino de 20:30 a 21:30.