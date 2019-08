¿Qué hacer este lunes 19 de agosto en Valencia? La cantautora Rozalén pisa las tierras valencianas. / EFE La música y las actividades al aire libre son las protagonistas del primer día de la semana LAS PROVINCIAS Domingo, 18 agosto 2019, 20:57

Pasado ya el ecuador del mes, los planes de verano en Valencia siguen manteniendo un ritmo de lo más activo. A pesar de que es agosto y muchas personas no se encuentran en la ciudad, la capital del Turia cuenta con una agenda de planes con la que aburrirse no es una opción. Tanto si estás de vacaciones como si no, estas propuestas para disfrutar del tiempo libre combinan actividades al aire libre, gastronomía, citas musicales y teatro.

Estas son algunas ideas para disfrutar del lunes 19 de agosto en Valencia:

1 Concierto de Rozalén

Una de las voces femeninas má aclamadas del panorama nacional pisa las tierras valencianas este lunes para hacer vibrar al público con sus letras. Rozalén presenta su último trabajo, 'Corazonadas' en directo ante la atenta mirada de sus seguidores. El concierto tiene lugar en la localidad de Xàtiva, en concreto, en el campo de fútbol de La Murta. Allí, la cantautora albaceteña emocionará a los asistentes con sus temas cargados de mensajes y con su energía positiva como 'La puerta violeta' o 'Girasoles'. El concierto comienza a las 22:00 horas aunque las puertas del recinto abren una hora antes. Puedes adquirir tus entradas aquí, con la promoción de Oferplan.

2 Yoga y pilates frente al mar

¿Qué mejor plan que practicar ejercicio frente al mar? La manera más refrescante de hacer deporte y mantenerse activo. La instalación de Valencia Beach Volley de la playa del Cabanyal (junto a la discoteca Akuarela) organiza actividades para cultivar el cuerpo de una manera divertida. Este lunes puedes practicar yoga de 9:00 a 10:00 o de 20:30 a 21:30, pilates de 10:00 a 11:00 y fitness latino de 19:30 a 20:30. También puedes informarte aquí si te interesa conocer más actividades deportivas en la playa gratis para estos días de verano.

Galería. Ejercicio sobre la arena en un enclave de lo más especial. / Adrián Igual

3 Cine al aire libre en los jardines del Palau

La Filmoteca, que ha trasladado su sede del Rialto a los jardines del Palau de la Música, continúa ofreciendo un plan de película para las noches veraniegas valencianas. Los más cinéfilos están de suerte, puesto que pueden asistir a una sala de cine en un espacio abierto y verde en la ciudad. Este lunes es el turno de 'Cold War', una historia de amor con la Guerra Fría como telón de fondo. La película se proyectará a las 22:30 horas. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas desde las 21:00. Su precio es de 3,5 euros y si eres muy amante del séptimo arte, es recomendable que adquieras un abono de 10 sesiones por 25 euros.

4 Noche de teatro con el festival Sagunt a Escena

El festival Sagunt a Escena continúa con su programación. Este lunes, el Teatro Romano acoge la obra de 'Juicio y muerte de Sócrates', un texto que lleva a escena el grupo Scaena Gaecolatina y que se vertebra en dos partes. El espectáculo recorre los momentos de tensión del juicio de Sócrates, acusado de corromper a la juventud, su paso por la cárcel y su condena a muerte.

La obra se representa tanto este lunes como el martes a las 22 horas, en la Casa dels Berenguers. La entrada es gratuita pero como el aforo es limitado es recomendable ir pronto para recoger las entradas previamente.

5 Festival gastronómica a pie de playa

El Puigacoge la cuarta edición del festival Solmarket , una propuesta de ocio a pie de playa. El lugar perfecto para disfrutar del atardecer y del ocio gastronómico, pensado para todos los públicos, con puestos de comida y actividades con las que disfrutar de la jornada. El festival cuenta con 20 'food trucks' con propuestas de todas partes del mundo. Además, acoge todo un mercado artesanal con expositores de ropa y bisutería, talleres para los más pequeños y conciertos todas las noches. De entrada gratuita, el festival abre sus puertas este lunes desde las 19:00 hasta la 1 de la madrugada.