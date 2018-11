¿Qué hacer este fin de semana en Valencia? El concierto de Malú tiene lugar este sábado en la Plaza de Toros de Valencia. / LP El fin de semana viene cargado de una amplia oferta de planes, ferias, concursos y actuaciones musicales BLANCA SÁNCHEZ Viernes, 9 noviembre 2018, 15:25

Noviembre ha arrancado con fuerza y, sobre todo, con arte, música y sabor. Este fin de semana, la ciudad ofrece una gran variedad de planes con los disfrutar tanto del sábado como del domingo. Entre estos, varias actuaciones de voces reconocidas en el panorama musical nacional pisarán los escenarios con fuerza. Pero también hay espacio para degustar diferentes propuestas gastronómicas con algunas ferias y mercados que se asentarán en Valencia.

Cortes de tráfico en Valencia Calles cortadas el domingo y aparcamientos cerrados el sábado por la noche en Valencia

Estas son algunas de las propuestas con las que disfrutar del fin de semana:

1

Corre o anima contra la violencia de género

La tercera edición de esta marcha es una iniciativa para salir a recorrer las calles de Valencia en contra del maltrato.

Esta carrera no pretende tener una base competitiva, no hay ni ganadores, ni perdedores, ni tiempos ni tampoco clasificaciones. Es una iniciativa para correr, andar, animar y decir que no a la violencia de género.

La carrera dará su pistoletazo de salida a las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda, y terminará en el mismo punto. Se trata de un recorrido de unos 5,5 kilómetros que pasará por el corazón de la ciudad para luchar, a través del deporte, contra el maltrato.

El dorsal para participar cuesta dos euros y se puede adquirir en la planta de deportes del Corte Inglés de Avenida de Francia, Pintor Sorolla y Nuevo Centro. El dinero irá destinado a las asociaciones ALANNA y AVAF.

2

Concurso de Fortnite

Este sábado llega, por fin, uno de los eventos más esperados de la ciudad: el concurso de bailes de Fortnite.

El evento organizado por DreamHack, que tuvo que ser aplazado por el temporal de gota fría, reunirá en la plaza del Ayuntamiento a todo aquel que quiera participar a las 14:30 horas.

Fortnite es un videojuego que se basa en disparar a otros personajes en una batalla. Un argumento que se desarrolla en un mundo animado y sin rastro de sangre. Pero lo curioso, para aquel que no lo conoce, es que los pasos de baile que realizan los jugadores a través de los avatares se han puesto de moda y se han convertido en un nuevo fenómeno, como el que tiene lugar este sábado.

Además, habrá toda una zona 'gaming' en la que se regalarán productos oficiales del juego y entradas para sus próximos festivales. Esta competición forma parte del Valencia Startup Market, que ocupará la playa del Ayuntamiento este sábado de 10 a 18 horas.

3

Concierto de Malú

Malú llega a Valencia para sorprender a todos sus fans con el trabajo de su decimosegundo álbum de estudio, 'Oxígeno'. La madrileña es, sin duda, una de las voces más aclamadas, esperadas y siempre bien recibidas en la capital del Turia.

La artista iluminará toda la Plaza de Toros de la ciudad en un concierto del que apenas quedan localidades y en el que son muchos los seguidores que llevan tiempo haciendo cola.

Dueña de un potente directo, contagiará a todos sus seguidores con sus últimos temas como 'Invisible', 'Ciudad de papel' o 'Contradicción'. También hará un repaso a toda una trayectoria dedicada a su pasión: la música.

La voz de Malú se comenzará a escuchar en la céntrica plaza a partir de las 21:30 horas y las entradas, o las pocas que quedan, están disponibles desde 33,50 euros.

4

Competición por la mejor pizza

El olor y el sabor de Italia inundan este fin de semana la ciudad con su plato estrella: la pizza y es que Valencia celebra el primer campeonato de pizza de la Comunitat Valenciana.

Esta competición tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre en Feria Valencia en el marco de Gastrónoma, la feria que reunirá a 40 estrellas Michelín.

Así pues, el domingo es el mejor momento para viajar a Italia y conocer quién se hace con el galardón. Más de 20 restauradores procedentes de varias localidades españolas, entre los que se encuentran los chefs de restaurantes de la ciudad como Spaca Nápoli, Don Salvatore o Il Cortile, se enfrentarán para conseguir el oro a mejor pizza.

Los amantes de la pizza pueden acceder al certamen de manera gratuita, pero han de solicitar una entrada previa a través de la página web de Feria Valencia www.gastronoma.feriavalencia.com/visitar/

Los amantes de la pizza podrán acudir este fin de semana a una competición en la que se decidirá cuál es la mejor. / LP

5

Mercado Medieval de Manises

Manises vuelve a la época medieval de nuevo este fin de semana con un mercado que ocupará las céntricas calles de la localidad valenciana.

Un ambiente que transportará a los visitantes en la época medieval con la presencia de artesanos, mercaderes, taberneros, zancudos, músicos, herreros y escultores de piedra y madera. Además, la gastronomía más auténtica dispondrá de tasca, horno y hasta un zoco árabe con tetería.

La jornada estará constantemente amenizada con música de la época, danzas y personajes itinerantes y actuaciones especiales.

6

Sona la Dipu en Manises

De nuevo Manises es otro foco de eventos. Esta vez, para los amantes del rock, que tienen este sábado una cita en la localidad valenciana. El parking de la parada de metro del municipio se convierte en un escenario que acogerá a Barón Rojo y a la banda Yo Diablo, ganadora del concurso 'Sona la Dipu'.

Pero, sin duda, el plato estrella viene de la mano de la actuación de Rosendo pues es, además, su última actuación en toda la Comunitat Valenciana.

Las puertas se abrirán a las 19:00 horas pero la música no empezará a sonar hasta las 21:00. Las entradas se pueden adquirir, desde 18 euros, tanto por internet como en la Casa de Cultura de la localidad como en la Librería Soriano de la calle Xàtiva, número 15, de Valencia.

7

Festival de Música Urbana

La sala La Mutant de Valencia celebra este sábado el certamen dedicado a la música urbana MUV! Fest, que alcanza su cuarta edición.

El festival tiene como máxima premisa desarrollar música en vivo en diferentes espacios de la ciudad para poder acercar la creación musical de Valencia a cualquier tipo de público.

El certamen se basa en diferentes propuestas de artes visuales, artes escénicas, danza y arte urbano. Las puertas del evento abren hoy viernes a las 19:30. Destacan la actuación de 'Nes' y de 'James & Black'. La jornada del sábado cuenta con varios talleres para los más pequeños (que hasta los nueve años entran gratis) por la mañana y actuaciones de djs y otros grupos por la tarde.

Es, pues, un festival itinerante que cada edición conquista un distrito diferente de la ciudad. Este año ha apostado por el barrio de La Creu del Grau, en concreto, por esta sala situada en la calle Joan Verdeguer (22-24). La entrada para los dos días del festival (viernes y sábado) está disponible por 15 euros.

8

Prepara tu boda en el Mercado de Tapinería

Una pasarela de ideas y tendencias del mundo nupcial se instalará en este mercado el fin de semana y reunirá a varios profesionales del sector.

Un escaparate que huye del concepto de feria comercial para acercarse a aquellas parejas que están preparando uno de sus días más especiales.

La feria contará con música en directo, un fotomatón, karaoke, maquillaje y la presentación del libro 'La Música de tu Boda' de Cris Veillard. Todo un fin de semana para informarse y dejarse aconsejar sobre el mundo de las bodas. La entrada al evento es libre y gratuita.

9

Reapertura del Tinglado 2

Cerca de 250 músicos participarán este sábado en la reapertura del Tinglado 2 de La Marina, recientemente rehabilitado, y que pretende renacer como «la plaza de todos».

El acto se desarrollará a partir de las 17.30 horas. Media hora antes, se concentrarán en La Base -la antigua sede Alinghi-, las cincosociedades musicales del Distrito Marítimo: Societat Ateneu Musical del Port, Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, Centre de Música i Dansa de Natzaret, Societat Musical Unió de Pescadors y Societat Musical Poblats Marítims.

10

Memoria, recuerdo, olvido

Una de las opciones más culturales y, además, gratuitas, para pasar la jornada del sábado es esta exposición del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM).

La instalación del artista Noé Bermejo es una reflexión de los límites de la memoria, así como de la línea fronteriza entre ficción y realidad. Una estructura de metacrilato en forma de engrama sostiene toda una colección de marcos de fotografía vacíos, espejos y material fotosensible, creando juego de luces y sombras que intenta evocar la presencia y ausencia de los recuerdos de las personas.