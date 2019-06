¿Qué hacer este domingo 9 de junio en Valencia? Actividades acuáticas en la playa de la Malvarrosa. / LP Música en La Marina, arte en vivo y deportes acuáticos son algunos de los planes propuestos para cerrar la semana fuera de casa LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 8 junio 2019, 19:52

¿Qué plan dominguero te apetece para mañana? Música al aire libre, talleres didácticos para los más pequeños o disfrutar del mar mediterráneo con actividades acuáticas para toda la familia son algunas de las opciones para este domingo 9 de junio . Además, los amantes de la tranquilidad, del arte junto a una copa de vino -o cerveza bien fresca-, podrán disfrutar del arte en vivo en el Centre del Carme. Estos son los 10 planes que LAS PROVINCIAS te propone para disfrutar del último día de la semana:

1

Música al aire libre en La Marina

Los domingos por la mañana son tiempo de música de banda en La Pèrgola de La Marina de Valencia. Este 9 de junio de 11:30 a 13:30 horas es el turno de la Agrupación Musical Sant Josep de Piguatelli y la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao. Concierto en directo para disfrutar de una tranquila mañana junto al mar. Entrada libre y gratuita.

2

Visita guiada por el pasado de Valencia

Este domingo puedes descubrir como era la capital de Turia en el siglo XVIII, su huerta, y conocer los cambios que se han acometido en su fisonomía a través de tiempo gracias a las visitas guiadas gratuitas a la Maqueta de Valencia según el plano del padre Tosca, situada en el vestíbulo del Muvim. Esta maqueta nace a partir del dibujo realizado entre 1701 y 1704 por el 'capellà de les ralletes y es un trabajo artesanal dirigido por el estudio de Vicente Herráiz y Lucas Gómez, diseñada a escala 1:500, policromada y con materiales plásticos. Cuenta con más de 50.000 árboles y 450 islas de casas, y todos los edificios están cortados y pintados a mano. Esta actividad es gratuita y el grupo de visita se conformará por orden de llegada al museo. Inicio de la ruta: 13:00 horas.

3

Teatro de títeres y payasos

Los payasos Coscorrito y Cuchufleta son los encargados de contar el cuento de los Tres Cerditos, que trata de tres hermanos que ya están en edad de dejar el hogar familiar y deciden buscar su propia suerte. Cada cerdito tiene una personalidad y esto se refleja en la forma en que deciden construir su nueva casa, en la que se protegerán del acecho del temible lobo feroz, ¿o no tan feroz? Este domingo a las 18:00 horas el teatro La Estrella- Sala Petxina contará esta particular versión de 'Los tres cerditos' realizada con teatro de títeres y recomendada para niños a partir de un año. Las entradas se pueden comprar desde los 8 euros para los adultos y los 6 para los niños a través de la web del teatro.

4

El Circo del Sol deslumbra en Valencia

Si eres de los que todavía no se ha pasado por el conocido Circo del Sol, aún estás a tiempo de disfrutar de uno de los espectáculos más populares del mundo. Su espectacularidad estará en la ciudad hasta el próximo 14 de julio con el show Kooza, un homenaje a los orígenes que pretende atraer al público en todos los sentidos. Este domingo 9 de junio aún quedan entrada para la sesión de las 20:30 horas, pases que se pueden conseguir en su página web desde 50,95 euros.

Imagen promocional del Circo del Sol. / LP

5

Lettering. El arte de pintar letras

Con los rotuladores de punta de pincel, las niñas y niños de 6 a 12 años podrán aprender a dibujar sobre cartulinas. Una taller didáctico gratuito que se realizará el domingo a las 11:30 horas en el Muvim. Los participantes se podrán llevar a casa un cartel con frases y nombres dibujados. La actividad no cuenta con reserva previa pero el grupo se conformará por orden de llegada al museo.

6

Fira Modernista de Carcaixent

Este domingo es el último día para disfrutar de la Fira Modernista de Carcaixent. Un evento único que te permitirá viajar al 1900 en un fin de semana lleno de interesantes propuestas para volver a vivir el esplendor modernista de finales de siglo XIX y principios del siglo XX en esta localidad de la Ribera Alta. La ambientación, las degustaciones gastronómicas, las visitas a los edificios y a los huertos monumentales, las recreaciones históricas, los concursos y el completo programa de actividades que transportan a ese período histórico cuando Carcaixent, como otras ciudades de Valencia, vivieron una etapa especialmente próspera con el cultivo de la naranja como gran motor económico y con el modernismo como movimiento de vanguardia.

7

Arte en vivo en el Centre del Carme

Este domingo vuelve el arte en vivo en el Centre del Carme de 11:00 a 13:00 horas. Un encuentro entre antiguos alumnos de la Escola de Belles Arts de Valencia donde realizan en directo obras de arte de diferentes disciplinas como pintura, escultura, dibujo, etcétera. El Centre del Carme ocupa el antiguo Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Valencia, fundado en 1281, tras la conquista cristiana, fuera de las murallas árabes y que dio nombre al barrio del Carmen en el que se encuentra. El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1983 y tras su rehabilitación, iniciada en 1989 y concluida parcialmente en 2011, la Generalitat Valenciana lo ha convertido en sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Actualmente es un centro de cultura contemporánea, que da cabida a un amplio abanico de lenguajes y prácticas artísticas, convertido en un gran contenedor de cultura viva recuperado para la ciudadanía.

Domingos de verano

8

Piscinas en la ciudad

Nada mejor para cerrar el fin de semana que aprovechar el clima mediterráneo para pasar unas horas en remojo (o al sol) en las piscinas del parque del Oeste y Benicalap. Aquaval estrena al fin su nueva temporada de piscinas, con entrada gratuita para los menores de 12 años.

9

Yoga en la playa

Vuelven las actividades gratuitas para practicar deporte al aire libre en la playa. Este domingo podrás ejercitar el cuerpo con yoga de 9 a 10 de la mañana o fitness latino de 10 a 11 horas. Las clases se realizarán en la Instalación de Valencia Beach Bol (la altura de la discoteca Akuarela Playa), durarán una hora y cualquier puede unirse a ponerse en forma bajo el sol de Valencia.

10

Flyfish y Banana boat para refrescarse

El verano aún no ha llegado, pero en Valencia disfrutamos de una temperatura que invita a no hacer demasiado caso al viejo dicho «hasta el 40 de mayo no te quites el sayo». Para los más aventureros, en la Playa de la Malvarrosa se puede vivir el mar mediterráneo de una manera divertida y refrescante con actividades como Flyfish, Banana boat o Flyboard. Experiencias, pensadas para descargar pura adrenalina entre amigos o en familia, que se pueden realizar todos los días desde las 10:30 horas de la mañana en La Marina de Valencia.