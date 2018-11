¿Qué hacer este domingo 11 de noviembre en Valencia? Salida de la última edición de la carrera contra la violencia de género. / LP El último día del fin de semana en Valencia ofrece varios planes que son la excusa perfecta para aprovechar las últimas horas de tiempo libre antes de afrontar la rutina BLANCA SÁNCHEZ Sábado, 10 noviembre 2018, 20:29

El domingo en Valencia presenta un amplio abanico de ofertas para pasar el tiempo libre. Desde una carrera contra la violencia de género a una competición de pizzas para aquellos que deseen tener una jornada más cultural, el 11 de noviembre es un día en la capital del Turia perfecto para acabar el fin de semana y empezar la rutina con fuerza.

Estos son algunos de los planes que se pueden realizar en Valencia el domingo:

1

Corre o anima contra la violencia de género

La tercera edición de esta marcha es una iniciativa para salir a recorrer las calles de Valencia en contra del maltrato.

Esta carrera no pretende tener una base competitiva, no hay ni ganadores, ni perdedores, ni tiempos ni tampoco clasificaciones. Es una iniciativa para correr, andar, animar y decir que no a la violencia de género.

La carrera dará su pistoletazo de salida a las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda, y terminará en el mismo punto. Se trata de un recorrido de unos 5,5 kilómetros que pasará por el corazón de la ciudad para luchar, a través del deporte, contra el maltrato.

El dorsal para participar cuesta dos euros y se puede adquirir en la planta de deportes del Corte Inglés de Avenida de Francia, Pintor Sorolla y Nuevo Centro. El dinero irá destinado a las asociaciones ALANNA y AVAF.

2

Competición de pizzas

El olor y el sabor de Italia inundan este fin de semana la ciudad con su plato estrella: la pizza y es que Valencia celebra el primer campeonato de pizza de la Comunitat Valenciana.

Esta competición tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre en Feria Valencia en el marco de Gastrónoma, la feria que reunirá a 40 estrellas Michelín.

Así pues, el domingo es el mejor momento para viajar a Italia y conocer quién se hace con el galardón. Más de 20 restauradores procedentes de varias localidades españolas, entre los que se encuentran los chefs de restaurantes de la ciudad como Spaca Nápoli, Don Salvatore o Il Cortile, se enfrentarán para conseguir el oro a mejor pizza.

Los amantes de la pizza pueden acceder al certamen de manera gratuita, pero han de solicitar una entrada previa a través de la página web de Feria Valencia www.gastronoma.feriavalencia.com/visitar/

3

Mercado Medieval de Manises

Manises vuelve a la época medieval de nuevo este domingo con un mercado que ocupará las céntricas calles de la localidad valenciana.

Un ambiente que transportará a los visitantes en la época medieval con la presencia de artesanos, mercaderes, taberneros, zancudos, músicos, herreros y escultores de piedra y madera. Además, la gastronomía más auténtica dispondrá de tasca, horno y hasta un zoco árabe con tetería.

La jornada estará constantemente amenizada con música de la época, danzas y personajes itinerantes y actuaciones especiales como el espectáculo con fuego a las 21:00 en la plaza del Castillo o el concierto de campanas en la plaza de la Iglesia a las 12:00.

Los más pequeños podrán disfrutar de un área infantil con juegos de mesa del medievo, carrusel de sillas y la noria medieval así como realizar diferentes talleres en la Casita Infantil.

4

Alexandria en el Rialto

Una reflexión sobre la sociedad actual, la identidad digital y la información. Eso es Alexandría, que pretende evocar a la que fue la cumbre de la sabiduría del mundo antiguo.

Una obra paradójica, que no es más que un paralelismo con la base de datos de la antigüedad para trasladarlo al pensamiento actual. Desde seis euros, hará que el público se cuestiona algunas preguntas sobre la nueva y moderna Alejandría en un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

La localidad valenciana de Manises regresa a la época medieval este domingo. / LP

5

Los museos abren sus puertas gratis

Mucha gente lo desconoce, pero es una noticia y de lo más buena: los domingos muchos museos de la ciudad abren sus puertas de manera gratuita.

Esta oportunidad no se puede desperdiciar y es que es la mejor forma de disfrutar de una jornada cultural al tiempo que se recorre parte de la historia de la ciudad y de las exposiciones y muestras que estos centros albergan en sus espacios.

Este listado muestra los museos cuyo acceso los domingo es gratis.

6

Alicia en el País de las Maravillas

Es la última oportunidad para ver la famosa obra de Alicia y sus aventuras, una ocasión para que tanto los más pequeños como los adultos rememoren su viaje al País de las Maravillas.

A través de varias canciones, los espectadores viajarán con Alicia en La Rambleta en un espectáculo de una hora de duración. Una revisión del cuento clásico en el que, los personajes de carne y hueso se entremezclan con los títeres de diferentes tamaños y la magia del teatro, en un mundo en el que la fantasía es la protagonista.

La sesión del domingo es a las 12:00 y las entradas están disponibles desde los 12 euros.

7

Tarde de cine

La obra del séptimo arte 'Extraños en un tren' del maestro del suspense, Alfred Hitchcock se proyectará este domingo a las 18:00 horas en la Sala Luis G. Berlanga (edificio Rialto de la plaza del Ayuntamiento).

En el clásico, un joven quiere divorciarse pero no puede hacerlo por la negativa de su esposa y conoce en un tren a un extraño personaje que le propone un trato: si asesina a su padre, él matará a su esposa. Un argumento que no dejará a ningún espectador indifirente.

8

Recta final de la muestra de payasos de Xirivella

La 25ª Muestra Internacional de Payasos y Payasas de Xirivella se acabe este domingo, así que es la ocasión perfecta para acercarse a la localidad valenciana a inundarse de la magia de estos personajes.

Las calles y las plazas del municipio se llenan de espectáculos y montajes para homenajear al oficio, acercarlo a la ciudadanía y mostrar la parte del trabajo a la que no se está acostumbrado.

Xirivella se despide pues, este domingo, de la muestra que apela al humor reivindicativo, circense, literario y musical que solo son capaces de conseguir los payasos.

9

Noche de flamenco

Los amantes de la cultura, baile y canto flamenco están de suerte porque Café del Duende ofrece varias actuaciones en directo a cargo de cuadros flamencos profesionales, tanto valencianos como de otras tierras de España o del mundo.

Las actuaciones duran más o menos una hora y este domingo es el turno de Manuela Morales, Tomás de los Cariño, Juanma Moya y Agustín Carbonell 'El Bola'. Las puertas del local se abren a las 18:30 horas.