Puy du Fou estrena un nuevo espectáculo en Navidad El parque temático de la Historia de España estará abierto hasta el 4 de enero

Nacho Ortega Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:58

Puy du Fou, el parque temático sobre la Historia de España, celebra su cuarta temporada de Navidad con un montaje inédito que está conquistando al público y una experiencia que transporta a los visitantes a las navidades más tradicionales. Desde finales de noviembre y hasta el 4 de enero el parque toledano vive su época más mágica del año, transformándose en un escenario donde la historia y la tradición navideña se funden en una experiencia que poco tiene que ver con las celebraciones comerciales al uso.

La gran estrella de esta temporada es, sin duda, «La Alegría de la Navidad», el nuevo espectáculo exclusivo que Puy du Fou ha creado específicamente para estas fechas. Y no defrauda. Desde que se apagan las luces y comienza la representación, los espectadores son testigos de un viaje emocionante a través de los siglos. En cada escena, los hechos relatados por la Biblia vuelven a cobrar vida. Desde los tiempos de Moisés, pasando por la invasión romana, hasta el encuentro con el ángel que anuncia la buena nueva, la historia se despliega ante nuestros ojos. Un viaje de luz que guía al nacimiento que ilumina al mundo.El montaje entrelaza diferentes épocas históricas con una narrativa que desemboca en la noche más especial del año: aquella en la que la esperanza ilumina los corazones.

Con la calidad técnica que caracteriza todas las producciones de Puy du Fou —efectos especiales, música emocionante, vestuario de época y una cuidada dirección artística—, «La Alegría de la Navidad» consigue emocionar tanto a niños como a adultos mientras recorre momentos históricos que culminan en la celebración de la Navidad.

La magia de los Reyes Magos

Pero si hay un momento que sigue robando suspiros año tras año, ese es el encuentro con los Reyes Magos. Al caer la noche, Melchor, Gaspar y Baltasar emprenden su majestuoso cortejo hasta la Puebla Real, donde han establecido su morada temporal durante estas semanas. En su Gran Jaima, Sus Majestades de Oriente dedican tiempo real a cada niño, escuchando con atención sus deseos antes de partir cargados de oro, incienso y mirra. No hay prisas, no hay colas interminables con personajes apáticos. Aquí, el brillo en los ojos de los pequeños se encuentra con la solemnidad de unos Reyes Magos que encarnan la ilusión en su estado más puro. Las familias aguardan emocionadas entre el murmullo de conversaciones y el titilar de miles de luces que convierten el parque en un auténtico belén viviente.

Los espectáculos memorables

Durante las horas de luz, Puy du Fou mantiene su oferta de cinco espectáculos diurnos que han convertido al parque en referente internacional: El Misterio de Sorbaces, El Último Cantar, A Pluma y Espada, Allende la Mar Océana y De Tal Palo. Cada uno de ellos continúa ofreciendo ese despliegue técnico y artístico que deja al público con la boca abierta: caballos al galope, acrobacias imposibles, combates coreografiados y efectos especiales que desafían la imaginación. Sin embargo, en esta época no se celebra Cetrería de Reyes ni tampoco el multipremiado 'El Sueño de Toledo', el descomunal espectáculo nocturno.

El mercadillo donde se detiene el tiempo

Pasear por el mercadillo navideño de Puy du Fou es sumergirse en otra época. Los puestos de artesanos exhiben trabajos manuales que se han convertido en rareza en nuestra era de producción industrial. El aroma de las castañas asadas se mezcla con el de los dulces tradicionales y los platos típicos que evocan las recetas de las abuelas.

No hay plásticos llamativos ni productos en serie. Aquí, cada objeto cuenta una historia, cada sabor evoca una memoria. Es la Navidad de antes, cuando las cosas se hacían despacio y con cuidado.

Villancicos

En su cuarta edición, el Concurso de Coros Navideños reúne este año a 19 grupos infantiles de toda España que están llenando el parque de melodías angelicales. Escuchar a estos niños y niñas cantar villancicos tradicionales mientras caminas por las calles empedradas del parque es una experiencia que pone la piel de gallina. Compiten por el título del mejor coro navideño del país, pero todos son ya ganadores por devolver a la Navidad su banda sonora más auténtica.

Platos de época

La oferta culinaria del parque completa la inmersión histórica con un menú navideño que recupera sabores y recetas de antaño. Servido en espacios que recrean ambientes de época, cada plato es un homenaje a esas cenas familiares donde lo importante no era la sofisticación, sino el calor del hogar y la compañía.

Los puestos del mercadillo complementan esta propuesta con comidas tradicionales que se pueden degustar mientras se disfruta del ambiente único que solo Puy du Fou sabe crear.