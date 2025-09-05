Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Final del verano en L'Umbracle. GPS

Proava marida productos, vino y música en L'Umbracle

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

CH. F. El jueves 18 de septiembre, vuelve la Noche de Vino y Música en la terraza de L'Umbracle, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Proava, en su labor por promocionar y mejorar el conocimiento sobre los vinos, cervezas, aceites, quesos, embutidos o dulces autóctonos, de kilómetro 0 de productores de Castellón, Valencia y Alicante impulsan este evento.

Se trata de un encuentro en el que el vino de la Comunitat Valenciana y la música darán la bienvenida al otoño en un entorno mágico. Los invitados podrán bailar, principalmente, al ritmo del jazz y del soul que sonará durante la fiesta.

Proava reunirá a bodegas y productores artesanales de la Comunitat Valenciana. La entrada incluye cuatro degustaciones y una copa de cristal, con la que se podrán seguir probando vinos durante la velada. El evento comenzará a las 19:00 horas y finalizará a las 23:30 horas. Además, se podrán adquirir vinos de las bodegas participantes.

Hágase con su entrada antes de que se agoten en: www.enterticket.es

