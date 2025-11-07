Primateria, encuentro culinario entre el Caribe y el Mediterráneo

CHEMA FERRER Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Caribe y Mediterráneo, cocinas que siempre estarán condicionadas por su relación con el mar, llegan a Valencia emparejadas gracias a Primateria, un restaurante que abrió sus puertas este mismo año en el barrio del Eixample de la mano de Jorge Balaguer y de Talía Mabel Amorós. Jorge, encargado de la sala, es un afamado ilustrador de cómics, pintor y escritor heredero de la saga hostelera que mantuvo durante décadas el pulso de La Pepica, un referente de arroces y cocina marinera valenciana en la playa de Las Arenas de Valencia. Talía ejerce de jefa de cocina, tras una trayectoria ante fogones de diversos estilos y costumbres gastronómicas, ahora ha plasmado en una carta que pone en valor la cocina mediterránea con un toque de tradiciones caribeñas.

Sí, Jorge y Talía son pareja y su armonía queda indudablemente vertida en la atención al comensal y en lo que se sirve en el plato. El comedor muestra una decoración ecléctica y sobria en la que resalta parte de la obra de Jorge decorando las paredes; comodidad en el mobiliario, vajilla y cristalería seleccionada, sin duda, un espacio ideal para disfrutar, cuya iluminación invita a centrarse en lo servido en el plato.

La brasa (a base del caribeño árbol de marabú) es una de las bazas principales de su cocina junto con los arroces. Ante una cerveza Turia desfilan algunos de sus platos emblemáticos, como la ensaladilla de remolacha dominicana, las patatas arrugadas con mojo, unos curiosos pastelillos de titaina, sepia cocinada a la brasa, castañetas de la playa e incluso, en temporada, los deliciosos quipes.

Conviene saber que siempre hay una buena oferta de crustáceos y bivalvos frescos. También hay que tener en cuenta la cocina sobre el carbón de los pescados de lonja, entre los que encontramos los clásicos rodaballos y doradas, pero también otras piezas que llegan a la cocina según mercado. Por cierto, me chivan que también cocinan el sancocho, esa suerte de puchero-cocido caribeño popularizado en los países que pertenecieron al antiguo Virreinato de Nueva Granada, así como en las islas del Caribe hispano.

Imposible renunciar al genoma arrocero del apellido Balaguer, es asignatura obligatoria. Partiendo de la efectiva variedad de arroz Albufera se cocinan paellas clásicas como la valenciana, la de mariscos, la de bogavante o langosta.

También otras muy demandadas como la Paella de rochos, el arroz negro (con pulpo) o el extraordinario arroz Primateria, una suerte de arroz seco con marisco pelado destinado a los perezosos que gustan de que cada cucharada de arroz lleve su tropezoncito de mar. Cabe destacar también los arroces caldosos, recomiendo el muy campestre de perdiz y boletus. Los postres, siempre elaborados en su cocina, ponen el broche final.

Para finalizar hay que poner en valor que Primateria no es solo un lugar para comer, sino también un manifiesto vivo de la gastronomía sostenible por la importancia que siempre dan a la calidad de los ingredientes y a su origen, preocupándose de que su alacena la nutran productores locales.