Presentada la X edición de Gastrónoma

CHEMA FERRER Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Gastrónoma cumple una década de hitos gastronómicos por los que han pasado miles de ponentes, expositores y visitantes. Un tiempo en el que se ha puesto en valor la cultura gastronómica, al tiempo que se fortalecía el sector. CaixaForum ha sido el escenario en el que Gastrónoma ha presentado su décima edición, que se celebrará del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. Además de presentar los programas de 2025, se ha hecho un pequeño repaso a su historia y se ha desvelado el lema de esta convocatoria, neXt, un leitmotiv que apuesta por "lo que se viene" en sostenibilidad, innovación, en talento joven y en la experiencia del cliente.

Esta edición ha crecido un 25% y ha alcanzado el aforo completo. Serán 290 expositores, 28.500 metro cuadrados de superficie y un programa en el que la innovación, el talento, los referentes y el producto serán los protagonistas absolutos en todas las ramas que conforman la gastronomía: desde la alta cocina al pan, pasando por el vino, la pastelería, la tecnología, el aceite, etcétera. «Somos el mayor showroom sectorial del país. Este año nos hemos superado a nosotros mismos y hemos logrado internacionalizar la feria con expositores de Italia, China, Portugal o Reino Unido», destaca Alejandro Roda, director de Gastrónoma. «Las cifras de estas X ediciones hablan por sí solas, con más de 1.250 actividades, más de 2.000 ponentes, más de 2.100 expositores que han recibido la visita de más de 167.000 personas. Todo ello hace que tengamos que sentir orgullo por haber conseguido tener un certamen referente en el país, gestionado de forma humilde y colaborativa, con el noble objetivo de aportar valor al sector», añadió durante la presentación.

Homenaje a lo que viene

La Cocina Central, cuyo programa ya se puede consultar en la web, traerá en esta edición homenajes, ponentes internacionales y algunos de los temas más candentes en el sector: el No Show, la inteligencia artificial o los nuevos modelos de negocio serán temas que se tratarán en esta edición. Cabe destacar que la sala tomará un papel protagonista, pues Gastrónoma siempre ha tenido un compromiso con visibilizar su papel. En esta edición ha querido dar un paso más y ponerla al nivel de relevancia de la cocina.

Así, el escenario principal estará moderado por miembros del Grupo La Sala Valenciana, «porque qué mejor que ellos para introducir, prescribir, hacer de anfitriones y embajadores de cada contenido», señala Maje Martínez. El domingo será día de celebración con un bonito homenaje a la esencia valenciana: esmorzar, brasa y arroz, que tendrán un papel fundamental en todos los escenarios. El lunes y el martes se hablará de referentes nacionales e internacionales. Y todo sin olvidar la entrega de los premios 'Uno de los nuestros' y los galardones 'Ambaixadors de l'Exquisit Mediterrani'.

Múltiples actividades

Los espacios que han consolidado Gastrónoma como un referente vuelven a ser protagonistas en su décima edición, caso del espacio de la Conselleria de Agricultura, que volverá a poner el foco en el origen del producto y el papel del productor, o el nuevo Espacio Mediterráneo by Cámara Valencia, con talleres participativos, concursos de escuelas y profesionales. El espacio Cooking, conducido por Valencia Club Cocina, combina grandes nombres de la gastronomía con promesas de los fogones, así como un claro compromiso social a través de talleres en los que participan diferentes ONGs. Además, los espacios #PandeVerdad y BeSweet contarán con la presencia de los campeones de España en pastelería, así como del equipo nacional especializado en Panettone.

Destacar también la celebración del campeonato más prestigioso de chocolate de España y uno de los mejores del mundo: el MMACE. Todo ello se complementa con un gran número de ponencias en 'El Aula' o 'EntreOlivos'.

Carlos Mataix, presidente de Gastrónoma, quiso destacar la implicación y complicidad con el certamen de administraciones como la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana; las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, a través de Visit Valencia, así como de «todas las empresas expositoras que vuelven a llenar los dos pabellones» y que seguirán creciendo en 2025 todavía más. «Los valores fundacionales que nos llevaron a crear este certamen siguen intactos: acercar la cultura gastronómica a la sociedad, poner en valor nuestra gastronomía y reunir a toda la cadena de valor. A pesar de los obstáculos, siempre tuve fe en que lo lograríamos, y hoy me siento orgulloso de lo conseguido», remarcó.