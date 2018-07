«El premio más importante es el cariño de la gente» Juanes actuará en Gandia el 2 de agosto. / lp El cantautor colombiano Juanes ofrecerá un concierto en el Festival Escena Gandia, donde además de interpretar sus grandes éxitos presentará las canciones de su último álbum, 'Mis planes son amarte' NIEVES MARCOS Viernes, 13 julio 2018, 00:36

El cantante, compositor y músico colombiano Juan Esteban Aristizábal, conocido artísticamente como Juanes, hará una parada en Gandia el próximo 2 de agosto, dentro de su gira veraniega por España. Juanes participará en el Festival Escena Gandia, donde presentará a su enardecido público las canciones de su último álbum 'Mis planes son amarte', un disco en el que el colombiano vuelve a sus inicios, a su ciudad, de Medellín, donde se crió; además de desgranar parte de su exitoso repertorio en el que se incluyen temas tan populares como 'Mi sangre', 'Un día normal'. 'Volverte a ver', 'La camisa negra' o 'A Dios le pido' . Juanes, uno de los artistas más aclamados y respetados internacionalmente, que tiene en su haber numerosos premios Grammy y 23 Grammys latinos, comentó en una entrevista telefónica desde Miami con LAS PROVINCIAS que «el premio más importante es el cariño de la gente».

- En su último álbum, 'Mis planes son amarte', se atreve con canciones de muy diferentes estilos.

- Sí, es cierto. Lleva doce temas donde hay cumbia, hay latino, hay salsa y un lado más experimental con melodías más nostálgicas y rockeras. Es un disco sobre el amor y el desamor en el que arriesgo mucho y que está muy conectado a mi esencia de la música popular Latinoamericana. Está ligado al pasado, al presente y también al futuro.

-Dice que son canciones de amor, desamor y pasado. ¿Qué es para usted el amor?

- Para mí y creo que para todo el mundo, el amor es muy importante. Es también un proceso de aprendizaje y se aprende tanto del amor como del desamor. Y en cuanto al pasado pienso que es muy importante pararse a pensar en él porque ahí está la esencia de uno mismo.

- Juanes es una máquina de éxitos: ¿A Dios le pido?, 'Tierra', 'La camisa negra'.... ¿Hay fórmulas matemáticas para transformar una canción en número uno de las listas musicales?

- Fórmulas no creo que haya. Lo que sí existe es que el público conecta con esa canción y si no se da esa conexión no hay fórmula que valga. La magia de la música es así, es como la naturaleza de las cosas.

- ¿Los artistas se cansan de que el público les pida que canten las mismas canciones?

- No, para nada, es parte del espectáculo. Que pueda haber canciones que gusten tanto al público para mí es un honor. Las canto con diferente expresión y por lo tanto tampoco son exactamente iguales.

- ¿Hay algún tema que le llega más al corazón?

- Bueno, hay canciones que me llegan más al alma que otras, pero todas las canciones tienen algo.

- ¿Qué queda de aquel adolescente que a los 15 años entró en la banda de metal Ekhymosis y grabó cinco discos antes de convertirse en Juanes?

- Pienso que de aquella época queda la disciplina y el amor por la música. Han cambiado las formas porque ha cambiado el mundo, pero sigo siendo el mismo que ha soñado toda la vida con la música.

- ¿Qué tal su experiencia como coach en 'La Voz'?

- Es muy bonito por los participantes y también por mis compañeros. Me resulta súper agradable cada vez que me encuentro con ellos. También es un aprendizaje porque yo no tenía demasiada experiencia con la televisión y ahora estoy muy contento de haber formado parte de este programa.

- Muchos galardones. ¿Cree que son fundamentales para triunfar?

- El premio más importante es el cariño de la gente. Hay muchos artistas que no tienen premios, pero tienen el cariño del público, por lo que realmente los premios son el reconocimiento y la motivación, pero no creo que sean fundamentales.

Además de en Gandia (2 de agosto), Juanes tiene programados shows en España en Calella de Palafrugell (1 de agosto), Guijuelo (4 de agosto), Cambrils (5 de agosto), Pineda de Mar (6 de agosto), Vigo ( 8 de agosto), Jerez de los Caballeros (9 de agosto) y Marbella (10 de agosto) para después regresar de gira por Estados Unidos y Latinoamérica.