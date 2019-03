Pepón Nieto trae 'La culpa' al Olympia Ana Fernández y Pepón Nieto en una escena del montaje teatral 'La culpa'. / sergio parra La obra, en la que también intervienen Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso, se estrenará el próximo juevesEN EL NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 22 marzo 2019, 00:33

Un psiquiatra es citado a declarar a favor de un paciente responsable de asesinar a varias personas. Cuando el facultativo se niega a testificar, a pesar de que su mujer y su mejor amigo le insistan para hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias empezarán a ser cuestionadas. Sobre este conflicto gira 'La culpa', un montaje teatral que se estrenará el próximo jueves 28 de marzo en el teatro Olympia de Valencia, y que llega de la mano de prestigiosos actores y actrices como Pepón Nieto, Magüi Mira -que después de muchos años ha aparcado la dirección para subirse al escenario-, Ana Fernández y Miguel Hermoso. Este drama, adaptado por Bernabé Rico y dirigido por Juan Carlos Rubio, ha sido escrito por el estadounidense David Mamet, un autor de gran éxito en nuestro país, que vuelve a poner encima de las tablas diversos dilemas como el abuso de poder o los juicios mediáticos. En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Pepón Nieto, que interpreta el papel del psiquiatra, explica que este montaje funciona como un thriller donde se plantean situaciones de culpabilidad, homosexualidad o religión.

- ¿Cómo es el protagonista que representa en 'La culpa'?

- Es un personaje serio y famoso que ve hundirse su carrera y su vida personal por defender el secreto profesional y aplicar el juramento hipocrático que le prohibe entregar las notas de las sesiones con los pacientes. Se inventan que no lo quiero defender porque mi personaje es homófobo y el chico asesino es homosexual. Yo me convierto en el monstruo.

- ¿Considera que es una historia estilo David Mamet o aquí el mensaje va por otros derroteros?

- En 'La culpa' la trama sigue el método de este autor, que yo definiría como un experto cirujano en las partes oscuras del ser humano. Indaga mucho en esas zonas sombrías de las personas donde ningún personaje es blanco o negro, todos tienen matices.

- ¿Los textos de este autor son un poco complicados, pero por qué cree que triunfan en España?

- Pienso que porque se entienden muy bien sus mensajes. Son temas que provocan dilemas morales y encendidos debates. De hecho, muchos de sus textos como 'Muñeca de porcelana', 'Oleanna' o 'Raza' se estrenan en Nueva York e inmediatamente después se adaptan y representan en España.

- ¿De las cuestiones que se plantean en la función, cuáles cree que calan más en los espectadores?

- Yo pienso que el interrogante que plasma el autor sobre si es moral defender a un asesino. También se cuestiona el público sobre hasta qué punto determinados profesionales como un médico, un abogado o un sacerdote deben mantener el secreto profesional o de confesión. Además, fluye un río emocional con la crónica anunciada de una relación sentimental.

- El elenco de la obra lo componéis actores consagrados, ¿habíais coincidido en otros montajes?

- Con Miguel Hermoso he trabajado en cine y teatro, por lo que me resulta muy fácil trabajar con él, y con Ana también. En Magüi he descubierto a una compañera y aliada maravillosa. Mi personaje no sale del escenario y voy pasando de los ojos de Ana a los de Miguel y después a los de Magüi... Ellos me van llevando en todas las escenas con un nivel de implicación muy gratificante.

- Es un actor que ha protagonizado varias películas, muchas series ('Los hombres de Paco', 'Amar es para siempre'... ) y teatro creo que menos.

- No pienso que haga menos teatro, llevo toda la vida subiéndome a los escenarios combinándolo con las series, pero pienso que ahora los periodistas me hacéis mas caso (risas). Yo entiendo mi profesión como una forma de vida y no supone ningún sacrificio.

- ¿Además de seguir con la gira de 'La culpa', qué otros proyectos tiene?

- Empiezo a finales de mayo una serie y una cosa más pequeña de cine y no sé hasta cuando podré seguir con la obra, pero si logro compaginar, pues estare con 'La culpa' hasta el final.