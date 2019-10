El Patio, una opción en el interior

La buena mano para la cocina, animó a Mª Carmen García y a su marido Vicente Llorens a abrir un establecimiento en la localidad valenciana de Macastre.

El Patio ( C/ Juan Sagreras, 11. Bajo. Macastre) es el nombre que le dieron, y en el que atienden a los muchos clientes que acuden a diario y los fines de semana. Mª Carmen basa sus platos en una cocina sencilla, basada en el sabor y en un buen producto. La Oreja en adobo, Pata de Pulpo (sobre un puré de patata y all i oli de ajo negro), el Carpaccio de calabacín y champiñones con vinagreta de trufas y frutos secos, son algunos de los platos que encuentras a diario. Ahora que comienzan la temporada no faltan los platos con setas, y los de cuchara; gazpacho manchego, garbanzos con manita de cerdo, y en algunas ocasiones puedes encontrar Caldereta de paletilla de venado.

La oferta de vinos es bastante completa y se basa en vinos valencianos.