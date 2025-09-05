La Passejà de San Onofre toma Quart de Poblet

GPS Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25 Comenta Compartir

Quart de Poblet se viste mañana de fiesta para celebrar el acto arraigado de sus fiestas patronales: la Passejà de Sant Onofre, patrón de la localidad. La cita comenzará a las 22:00 horas desde la Ermita de Sant Onofre, dando comienzo a una noche única que combina devoción, pólvora y tradición popular.

Organizada por la Associació Cultural Clavaris de Sant Onofre, esta celebración ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana, distinción que pone en valor su singularidad, su historia y su contribución al patrimonio cultural.

A lo largo del recorrido, que discurre por el casco urbano, los asistentes podrán acompañar al santo en un ambiente festivo. A lo largo del trayecto se realizan varias paradas, en las que los vecinos ofrecen productos típicos, dulces tradicionales y refrigerios, en un gesto de hospitalidad que refuerza el carácter comunitario del evento.

La pólvora será también protagonista, con castillos de fuegos artificiales distribuidos a lo largo del recorrido a cargo de los coheteros que participan en la Cordà de Paterna y de la Asociación Cultural Coeters de Manises, que acompañarán el paso del Santo con un estallido de música, luz y color.