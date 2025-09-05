Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional reparte su primer premio en trece localidades este jueves
Un momento de la Passejà de San Onofre. GPS

La Passejà de San Onofre toma Quart de Poblet

GPS

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

Quart de Poblet se viste mañana de fiesta para celebrar el acto arraigado de sus fiestas patronales: la Passejà de Sant Onofre, patrón de la localidad. La cita comenzará a las 22:00 horas desde la Ermita de Sant Onofre, dando comienzo a una noche única que combina devoción, pólvora y tradición popular.

Organizada por la Associació Cultural Clavaris de Sant Onofre, esta celebración ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana, distinción que pone en valor su singularidad, su historia y su contribución al patrimonio cultural.

A lo largo del recorrido, que discurre por el casco urbano, los asistentes podrán acompañar al santo en un ambiente festivo. A lo largo del trayecto se realizan varias paradas, en las que los vecinos ofrecen productos típicos, dulces tradicionales y refrigerios, en un gesto de hospitalidad que refuerza el carácter comunitario del evento.

La pólvora será también protagonista, con castillos de fuegos artificiales distribuidos a lo largo del recorrido a cargo de los coheteros que participan en la Cordà de Paterna y de la Asociación Cultural Coeters de Manises, que acompañarán el paso del Santo con un estallido de música, luz y color.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Passejà de San Onofre toma Quart de Poblet

La Passejà de San Onofre toma Quart de Poblet