Una Pasqua artesana a la Vall de Laguar Per segona vegada, la Pasqua arriba a la Vall de Laguar amb una programació atractiva i variada que no deixarà ningú indiferent.

EXTRA Jueves, 17 de abril 2025, 01:23 Compartir

Els anys passen, i la petjada mallorquina a poc a poc s'esborra, les noves generacions desconeixen el nostre passat, i els qui visiten la Vall de Laguar tampoc no ho fan per aquesta distinció, sinò per les seues meravelloses rutes senderistes, que en són moltes. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de la Vall de Laguar volen fer un lligam i crear de la seua història i tradicions, un atractiu turístic que no deixe de banda cap dels potencials d'aquesta estimada vall.

Aquest any, a més, comptaran amb una jornada dedicada als embotits i la gastronomia més tradicional d'aquesta terra. La sobrassada, les botifarres i altres delícies t'esperen en els diferents estands plens de sabor i/o tradició.

Ampliar

Una jornada pensada per a tots els públics, on la cultura, el sabor i la creativitat es donen la mà. Endinsa't en una experiència única que combina la millor gastronomia tradicional amb l'artesania més autèntica! No et perdes aquesta oportunitat de gaudir i donar suport als productors i artesans de la Vall de Laguar! Per a més informació, es pot consultar les xarxes socials de l'Ajuntament de la Vall de Laguar i el web www.lavalldelaguar.es.