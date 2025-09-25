Pasaporte aLa Marina Alta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

GPS. La Marina Alta fue uno de los lugares donde nació la viticultura en la península ibérica hace 2.600 años de la mano de los íberos, como lo atestigua el yacimiento de Benimaquía en La Xara (Dénia).

Posteriormente, llegó la revolución agrícola que supuso la producción y exportación de la uva pasa de moscatel en los siglos XIX y XX, que transformó nuestro paisaje hasta la llegada de la variedad filoxera.

Hoy por hoy, se vive un momento dulce, ya que se cuenta en La Marina Alta con más de una veintena de bodegas de origen de lo más diverso: desde las grandes cooperativas a pequeños productores, bodegas familiares e incluso unipersonales.

«Por este motivo, queremos ayudarte a que descubras nuestra cultura y nuestro paisaje visitando once bodegas a través de nuestro pasaporte 'Cellers de La Marina Alta'. Once bodegas, once propuestas diferentes, once sueños que hoy en día son orgullo de la comarca», señalan los creadores del pasaporte.

Experiencias para disfrutar

Este pasaporte funciona como una guía práctica que reúne en un solo documento datos sobre las bodegas en cuatro idiomas, como su ubicación, datos de contacto y las experiencias que ofrecen con su respectivo precio. Gracias a ello, el visitante puede organizar de manera sencilla su ruta, optimizar su tiempo y descubrir propuestas que quizás no conocía por el interior de la comarca. Una buena excusa para aprovechar y recorrer los pueblos del interior, conocer sus calles, su patrimonio, sus comercios y su gastronomía.

El pasaporte se puede conseguir en las bodegas participantes: Bodega Teulada, Bodegas Xaló, Coster d'en Sala (Xàbia), Finca Mont Roig (Pedreguer), Joan de la Casa Viticultor (Benissa), Les Freses (Jesús Pobre), M de Alejandría (Teulada), Manu Guardiola (Xaló), Montesanco (Teulada) y Pepe Mendoza Casa Agrícola (Llíber). En los comercios adheridos: Botiga Sarví y La Desficiosa (Benissa), Martha's Vineyard (Moraira), Melicatesen (Dénia) y Vinalia Vinoteca (Ondara). En las Oficinas de Turismo de la Marina Alta. También puede solicitarse por correo a administracion@grupomelic.es con un coste de 5 euros de gastos logísticos y de envío. Incluso se puede imprimir desde la versión en PDF en un A4 por las dos caras accediendo desde el QR.

Además, esta iniciativa cuenta con dos premios. En el primero de ellos, los enoturistas podrán obtener un pack de tres vinos: se premiará a las 15 personas que más bodegas visiten durante 2025. Por este motivo, cada bodega cuenta con un cuño que va acreditando cada una de las visitas en el pasaporte.

El segundo premio se logra a través de un concurso en Instagram donde el premio es una comida en el Restaurante Mena de Dénia para dos personas. Se consigue con la publicación que más 'me gustas' haya obtenido.