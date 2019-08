Un día en el refrescante parque del Oeste Parque del Oeste de Valencia. / Irene Marsilla Actividades ociosas y refrescantes en el Parque del Oeste de Valencia, un parque que está repleto de vegetación IGNACIO BENLLIURE Valencia Sábado, 31 agosto 2019, 00:47

Diversión y felicidad de los visitantes invaden la naturaleza del Parque del Oeste. Un jardín que se ha construido en el antiguo cuartel del Ejército del aire y hace honor a este con un monumento de un avión de guerra en una de sus entradas.

El jardín valenciano se caracteriza por su gran terreno donde la vegetación salta a la vista y consigue que la ciudad quede a un lado. Un terreno de más de cuarenta y tres mil metros cuadrados sin apenas asfalto. Este parque se encuentra al lado de la Avenida del Cid en el barrio de Tres Forques.

Instalaciones y actividades en el parque

Es perfecto para realizar diferentes planes, ya que tiene una explanada que se puede utilizar como auditorio o para hacer todo tipo de actividades lúdicas. Es posible practicar diferentes deportes ya que cuenta con un área de patinaje y otra de monopatín, pistas de petanca, minigolf y zonas de césped con bancos para el esparcimiento. Para los más pequeños existe una rincón para disfrutar de juegos infantiles.

«Muchos domingos venimos porque se organizan actividades para los niños y también porque es cuando más niños se reúnen. Así nuestros hijos pueden jugar y hacer nuevos amigos» dice María, una madre de un niño de cinco años y una niña de diez.

Aunque si lo que se prefiere es disfrutar de la naturaleza, este parque boscoso en medio de la ciudad cuenta con diferentes especies de plantaciones como limoneros y pinos, entre otros. También dispone de dos kioscos por si se prefiere dar un respido y tomar algo para descansar un poco.

Incluye una gran zona que está dedicada para los perros con un parque para que jueguen entre los animales y que no molesten ni ensucien el resto del espacio.

«Yo he venido un par de veces aquí con mis perros, me gusta porque no es el típico parque de cualquier barrio, los perros tienen un gran terreno y no hay por lo que preocuparse al tener esta zona» declara Zaira, dueña de dos perros que estaban jugando en la zona dedicada a los animales.

Y es que la funcionalidad es una de las grandes virtudes del Parque del Oeste. La explanada en sí misma es un gran recinto para actos multitudinarios, muchas veces orientados a la infancia y también a las personas mayores.

El horario para estos jardines de 12:00 a 18:30 horas entre semana y hasta las 19 horas los fines de semana.

Toboganes de la piscina del Parque del Oeste. / LP

Además se puede encontrar un recinto para refrescarse con piscinas de diferentes tamaños.

El complejo de piscinas del Parque del Oeste cuenta con una piscina olímpica, otra mediana con toboganes, un parque de agua infantil, una zona aquaplash y un parque multiaventura, además de varios emplazamientos infantiles. Para bañarse en estas piscinas el horario entre semana es de 12 del mediodía hasta las seis y media de la tarde, los sábados y los domingos abren de doce del medio día hasta las siete. No obstante, los viernes del 28 de junio al 30 de agosto abren por las noches y el horario es de 21:00 a 01:00 horas. Este parque permanecerá abierto del 8 de junio al 8 de septiembre.

En cuanto al precio de la entrada a estas instalaciones, los adultos deben abonar 3,25 euros en la entrada de día y 4,45 euros en la entrada nocturna. Los menos de dieciseis años pagan 1,65 euros en la entrada de día y 3,25 euros en la entrada nocturna.

Precio d ela entrada al recindo de piscinas. / aquaval.es

La entrada al jardín del Parque del Oeste es libre. El horario de marzo a septiembre es de nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde y el de otoño y de invierno es de 9 de la mañana a siete de la tarde.

El parque se encuentra al lado de la Avenida del Cid y se puede ir en transporte público. Si se prefiere ir en metro, las líneas 3, 5 y 9 estacionan en la parada Avenida del Cid. Para los que prefieren aprovechar y ver la ciudad en bus mientras acuden a este parque, la línea 30 es la que deja más cerca del jardín.