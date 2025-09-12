Parcela Sallana, el rosado boutique de Protos

CH.F. Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Este es un vino de los clasificados como 'boutique' por su esmerado proceso de elaboración y partiendo de frutos seleccionados de tempranillo (70%), garnacha gris y albillo, provenientes de la DO Cigales.

Las viñas, de cultivo ecológico y con 40 años de edad, están situadas en el término de Cubillas de Santa Marta. Se asientan sobre un suelo de cascajo (canto rodado) y a una altitud elevada (800 metros sobre el nivel del mar), en una antigua terraza del Pisuerga que domina el paisaje y aporta al vino finura, profundidad de sabor, frescura y buena intensidad aromática.

Tras la recolección a mano, la recepción de la uva se realiza en atmósfera inerte. Rápido procesado en frío, evitando las maceraciones, en el cual solo se selecciona el mosto-yema obtenido por escurrido para la elaboración de este rosado pálido. Este, antes de desfangar, se somete a una maceración en frío sobre sus borras durante 10 días.

Este proceso enriquece el mosto en componentes aromáticos y otros compuestos, como lípidos, que se traducen en mayor redondez y suavidad del futuro vino. A continuación, pasa a fermentar en depósitos de acero inoxidable a una temperatura controlada.

Tras la fermentación, una parte del vino pasa a crianza en barricas usadas de roble francés, de gran tamaño, junto con sus lías. El aporte de madera está controlado para que no sea protagonista en el vino.

El resto del vino pasa a depósito de acero inoxidable, donde se cría sobre lías finas un mínimo de seis meses, proceso en el que adquiere su carácter final.

Durante el mismo, aparecen nuevos aromas; el conjunto aromático se armoniza y gana en complejidad.

En la boca, el vino se suaviza adquiriendo una sensación de mayor volumen y carnosidad. Además, gracias a este proceso el vino mantendrá los aromas y el perfil frescos durante más tiempo, y ganará en longevidad. Tras la crianza sobre lías se ensamblan el vino criado en barrica y el que ha permanecido en acero inoxidable.

El aporte de la crianza en barrica apenas modifica aromáticamente el vino, pero aporta textura y estructura en boca.

El resultado es un vino de excelente complejidad, tanto en nariz como en boca, donde marca las diferencias respecto a otras elaboraciones.

El color es rosa tenue pero muy vivo. Aroma de mediana intensidad, con notas cítricas, de fruta roja y de hueso que con el tiempo desarrollará complejidad. Notas de la madera de fondo.

En boca la entrada es muy amplia y sedosa, la sensación de volumen acompaña toda la boca. Final largo y duradero, buena capacidad de guarda.

El envejecimiento en botella no hará sino incrementar los matices aromáticos ganando en complejidad durante varios años, con buena estructura de boca. Los que solo toman tinto deberían pasar por esta experiencia.