PALILLOS Y PALILLEROS

H an desaparecido de todos los restaurantes los palillos de dientes. No queda ni uno que exhiban con ostentación los palilleros; esos mismos que ahora, ay, podemos encontrar en los anticuarios. Los restaurantistas los ocultan por obscenos en la trastienda y cuando un comensal los solicita los facilitan envueltos en un papel protector por eso de la asepsia. Recuerdo que, cuando un servidor era poeta, los cafés eran sitios maravillosos donde te daban gratis una jarra de agua, -del grifo, naturalmente- un vasito de sifón, bicarbonato, te permitían ir al baño para hacer pipí o popó y podías utilizar el papel higiénico el elefante con generosidad y a lo loco. También, claro, estaban los palilleros con sus palillos dentro. El conocido vate salmantino Rosendo Perellada y Muñíz, compañero de hambres y sonetos, tenía la boca hecha una lástima y los utilizaba en grandes cantidades. Rosendo, pudoroso, se hurgaba las caries poniéndose delante la mano izquierda, los limpiaba con un pañuelo moquero y los dejaba después en el palillero. Era hombre delicado y no le gustaba abusar. '¡Coño, Rosendo, no seas guarro!', le reprochaba Marquitos Piquero el madrigalista coruñés. Eran tiempos de vino y de rosas, de cursis rapsodas y de poetisas trasnochadoras. Casi todos los vates de mi época se pasaron a la novela y otros, como el firmante, a la prosa prosaica. Aunque siempre hay degenerados que desertan del mundo de las letras. Ahí está, para vergüenza de una generación de fracasados, Hipólito Espinosa y Botín, que terminó siendo, además de inmensamente rico, subdirector general del Banco de Santander. Había usuarios del palillo de dientes que los lucían con ostentación y hacían virguerías con ellos; los movían por los labios con sorprendente habilidad y causaban admiración entre la chiquillería y el personal adulto. 'Don Cosme haga bailar al palillo', solicitaban los forofos y Cosme se preparaba, pedía silencio y hacía la exhibición. Era su minuto de gloria. Don Cosme, caballero mutilado era, además de colillero, limpiabotas, actor -en ocasiones comparecía vestido de romano- y versolari. De todos mis amigos actuales el único que lleva el palillo en la boca es Maximino, el asesino colombiano, pero, como es hombre de mundo, no lo usa cuando me invita a comer en los restaurantes de tres estrellas Michelín. Se me acaba el espacio. Perdóneme el lector la nostalgia dolorosa del palillo y el suspiro del tango.