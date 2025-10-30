Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio que hace frontera con Portugal y otras tres localidades muy populares

Pago de Tharsys entra en la élite vitivinícola y se convierte en Denominación de Origen Protegida

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

Comenta

CH. F. La Comisión Europea ha aprobado oficialmente la Denominación de Origen Protegida D.O.P. Tharsys, otorgándole a Pago de Tharsys el reconocimiento de 'Vino de Pago', la categoría más exclusiva y exigente de calidad vitivinícola que existe en Europa.

Con esta distinción, se reconoce a territorios únicos cuyas características no pueden reproducirse en ningún otro lugar del mundo. Este reconocimiento solo se concede a enclaves vitivinícolas excepcionales, donde cada factor -suelo, clima, variedades, viticultura y elaboración- está estrictamente delimitado y controlado para reflejar una identidad propia e irrepetible. En España solo existe un grupo muy limitado de pagos reconocidos y Pago de Tharsys pasa a formar parte de esa élite.

La D.O.P. Tharsys abarca exclusivamente las 14 hectáreas de viñedo que rodean la histórica bodega subterránea de Pago de Tharsys. Su suelo, de roca caliza originada por sedimentos de una laguna prehistórica, es extremadamente pobre y altamente drenante, obligando a las raíces de la vid a profundizar hasta capas minerales muy antiguas.

Un microclima atemperado por un lago de agua dulce y la influencia de arboledas circundantes, unido a un cultivo 100% ecológico y a variedades nobles como Albariño, chardonnay, xarel·lo, garnacha, cabernet franc, merlot y bobal, confieren a estos vinos una personalidad aromática y estructural única en el mundo.

Los vinos de la D.O.P. Tharsys destacan por sus aromas florales, notas minerales, acidez vibrante y elegante equilibrio, evolucionando con el tiempo hacia matices de especias y ahumados que reflejan su extraordinaria capacidad de guarda.

El enclave de Tharsys está documentado desde el siglo XVI como uno de los terrenos de mayor prestigio vitivinícola de la zona mediterránea. La bodega subterránea, excavada en roca en el siglo XIX, fue recuperada en 1998 por el reconocido enólogo requenense Vicente García, iniciando un proyecto visionario que ha culminado en este reconocimiento europeo sin precedentes para la región.

Con la aprobación de la D.O.P. Tharsys, la Comuniatat Valenciana eleva su posicionamiento internacional en el sector del vino, sumándose al grupo de regiones europeas con pagos reconocidos por la Unión Europea, al nivel de Borgoña, Rioja Alavesa o Toscana.

«Este reconocimiento no es solo un logro para Pago de Tharsys, sino un orgullo para toda la Comunitat y para España», declara Rebeca García, directora de Pago de Tharsys.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  2. 2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  3. 3

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  4. 4

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  5. 5 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  6. 6

    ¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero
  7. 7 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  8. 8 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  9. 9

    Velluters, el barrio de Valencia desbordado por drogas, prostitución y okupaciones
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pago de Tharsys entra en la élite vitivinícola y se convierte en Denominación de Origen Protegida