El Pago de los balagueses Syrah siempre ha sido, y sigue siendo uno de mis vinos preferidos de los que se elaboran en nuestra Comunitat. Reiteradamente he hablado de él, y siempre lo he posicionado entre los mejores vinos españoles por su relación calidad/precio. Ahora no he sido yo, sino James Suckling quién lo ha posicionado en el Top Ten mundial de los vinos cuyo precio no supera los 30 euros.

En concreto en el puesto sexto siendo el único vino español que figura entre los 10 primeros. Uno de los principales avales que acreditan a Suckling es que realiza las catas a ciegas, dándole a sus apreciaciones una gran honestidad. Junto a este meritoria apreciación, hay que añadir los 96 puntos con los que premio este vino el año pasado en su guía.