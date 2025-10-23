'El oro de San Juan', el Barroco brilla con luz propia

GPS Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Valencia se rinde de nuevo al esplendor del barroco con la experiencia inmersiva 'El oro de San Juan'. Los amantes del arte podrán disfrutar de esta experiencia hasta el próximo 31 de diciembre, en la Iglesia de San Juan de la Cruz, con una puesta en escena mágica. Aquí, las paredes parecen respirar, la piedra se tiñe de luz y la música de Händel acaricia cada rincón como un eco antiguo que vuelve a la vida.

El relieve monumental de La Benignidad, con sus 18 metros de altura, es el corazón de este viaje sensorial. Gracias a la tecnología de videomapping, la inteligencia artificial y el sistema Timelight Scene, la obra cobra movimiento y alma, convirtiéndose en una sinfonía visual donde arte, fe y tecnología se abrazan sin perder su esencia.

Siglos de historia

Este templo, levantado sobre una antigua mezquita y restaurado en 2009, guarda siglos de historia entre sus muros. Hoy vuelve a abrirse al público para recordarnos que el patrimonio no solo se contempla, también se siente.

'El oro de San Juan' no es una simple proyección, sino una experiencia viva que une pasado y presente bajo la misma luz dorada.