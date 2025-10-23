Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de este jueves deja más de 128.850 euros a un jugador en un municipio de solo 1000 habitantes
La Iglesia de San Juan de la Cruz, verdadero espectáculo de luz. GPS

'El oro de San Juan', el Barroco brilla con luz propia

GPS

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Valencia se rinde de nuevo al esplendor del barroco con la experiencia inmersiva 'El oro de San Juan'. Los amantes del arte podrán disfrutar de esta experiencia hasta el próximo 31 de diciembre, en la Iglesia de San Juan de la Cruz, con una puesta en escena mágica. Aquí, las paredes parecen respirar, la piedra se tiñe de luz y la música de Händel acaricia cada rincón como un eco antiguo que vuelve a la vida.

El relieve monumental de La Benignidad, con sus 18 metros de altura, es el corazón de este viaje sensorial. Gracias a la tecnología de videomapping, la inteligencia artificial y el sistema Timelight Scene, la obra cobra movimiento y alma, convirtiéndose en una sinfonía visual donde arte, fe y tecnología se abrazan sin perder su esencia.

Siglos de historia

Este templo, levantado sobre una antigua mezquita y restaurado en 2009, guarda siglos de historia entre sus muros. Hoy vuelve a abrirse al público para recordarnos que el patrimonio no solo se contempla, también se siente.

'El oro de San Juan' no es una simple proyección, sino una experiencia viva que une pasado y presente bajo la misma luz dorada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  6. 6 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  7. 7 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  8. 8 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  9. 9 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'El oro de San Juan', el Barroco brilla con luz propia

&#039;El oro de San Juan&#039;, el Barroco brilla con luz propia