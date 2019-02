Ontinyent Medieval comptarà enguany amb nous espais escènics i inclourà la presentació del tercer disc de La Trocamba Matanusca

El renovat mercat medieval d'Ontinyent disposarà de més de 70 llocs de productes artesans i gastronòmics repartits des del carrer del Regall fins la Plaça de Baix EXTRA Jueves, 21 febrero 2019, 00:23

«Ontinyent Medieval» comptarà enguany amb nous espais escènics que donaran cabuda a fins a 8 activitats d'animació del 22 al 24 de febrer, i inclourà la presentació del tercer disc del grup «La Trocamba Matanusca». La nova distribució, motivada per la tercera fase de les obres de reurbanització del barri de la Vila, és una de les principals novetats del renovat mercat medieval ontinyentí organitzat per l'Ajuntament, la Diputació de València i la Societat de Festers que comptarà enguany amb més de 70 llocs de productes artesans i gastronòmics repartits des del carrer del Regall fins la Plaça de Baix.

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava en la presentació d'aquesta activitat que el canvi de data realitzat fa ara 4 anys (d'agost a febrer) «el vam plantejar per potenciar el mig any fester i el propi mercat, i any rere any hem tractat no sols de consolidar-lo sinò de que anara a mes. Enguany les obres a La Vila ens obliguen a fer alguns canvis d'ubicació, però la part positiva és que tindrem un mercat més cohesionat al que animem a visitar als habitants de les comarques veïnes», manifestava.

Cartel de Ontinyent Medieval

Cercaviles d'inauguració i cloenda (divendres 22 a les 19:30 i diumenge 24 a les 21:00), música medieval o exhibicions de lluites i combats, malabars o jocs són sols algunes de les activitats plantejades per a enguany, en una programa que té una cita especialment destacada dissabte a les 21:30 a la Plaça Major, quan el grup «La Trocamba Matanusca» presentarà el seu nou disc «Pic i Pala» en directe.

La regidora coordinadora de l'activitat, Sayo Gandia posava de relleu que «alguns dels nous espais van a ser molt adients, com el parking del Regall, on s'ubicarà enguany el campament medieval», explicava. A l'igual que en l'edició anterior, es comptarà amb un «soc àrab» i una «vila d'oficis» on gaudir del treball de ferrers, afiladors, esparters i tallistes, entre altres. Gandia destacava el protagonisme que tindrà enguany la Plaça Major com a espai escènic per a la majoria d'activitats.

Des de la Societat de Festers, el seu nou president, Vicent Pla Vaello, explicava que per donar més espai al mercat, la desfilada del Mig Any del dia 23 acabarà enguany front a l'edifici de Festers en la Placeta Latonda. Pla Vaello manifestava que «al llarg del temps ha hagut varies dates i localitzacions per al Mercat Medieval pero als ultims anys s'ha donat un impuls molt important des de l'Ajuntament a esta activitat, que s'ha convertit en un punt d'atracció per veins i visitants durant el Mig Any Fester. Des de la Societat agraim l'impuls de ha donat l'Ajuntament a esta activitat, que s'ha convertit en un referent als mercats medievals», assenyalava.

«Ontinyent Medieval» s'obrirà divendres 23 a les 18:00 hores. A les 19:30 començarà la inauguració oficial amb una cercavila que eixirà des del carrer del Regall a les immediacions del museu MAOVA i fins la plaça de Baix on tindrà lloc el pregó del Mig Any, a càrrec del fester Vicent Domingo Tormo, de la comparsa Gusmans. El mercat tindra horari dissabte de 10:30 a 00:00 i diumenge de 10:30 a 21:00 hores.