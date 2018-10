Ölga, la cerveza más vegetariana La Vicking Ale Ölga junto a las croquetas del Oslo. / lp Los restaurantes Oslo, Malmö y Copenhagen sirven en exclusividad esta bebida CHEMA FERRER Viernes, 5 octubre 2018, 00:52

El Grupo Copenhagen está conformado por tres restaurantes: Oslo (barrio del Carmen) Copenhagen (Ruzafa) y Malmö (Ruzafa), un proyecto gastronómico de éxito que han llevado adelante Emilio Carranza, Olga Vázquez y Celia Aragó. En todos ellos prima en sus cartas la pasión por la cocina saludable y vegetariana, fuertemente fundamentada en las costumbres alimentarias mediterráneas. Tuve la oportunidad de sentarme a la mesa del Oslo, y sin ser vegetariano o vegano les garantizo que fue todo un disfrute gastronómico. Allí descubrí una cerveza hecha exprofeso para el grupo, Olga se llama. Me cuenta Olga Vázquez, que para las leyendas escandinavas Olga es el nombre de la flor bella favorita de los guerreros, una suerte de ninfa amorosa..., y esta ha sido la inspiración para elaborar lo que se viene en llamar una Viking Ale. Los artífices, Cervezas Galana de la Yesa (Valencia).

En origen, esta cerveza se realizaba con cebada malteada y picada y en vez de incorporar lúpulo se ponían en contacto filtrando el brebaje a través de ramas de enebro, cosa que le aportaba sabor y desinfección, se le solían infusionar otras hierbas para que su acción antibacteriana prolongara su conservación.

Las cartas de estos locales cuentan con una amplia variedad de tés y otro tipo de infusiones

Sentado en el Oslo, las croquetas son el hilo por el que se tira de la madeja de cualquier cocina y puedo garantizar que son impactantes; de hecho, me confirman que siempre e el entrante más demandado: Croquetas de boletus y avellanas tostadas y Croquetas de gorgonzola, higos y nueces. Sin falta. Luego le siguió un Ceviche con sabores de mar, cítricos, fruta de la pasión, mango y ají picante suave, pimiento, cebolla morada y aguacate. Interesense por la Hamburguesa Copenhagen, una Hamburguesa de quorn con huevo campero plancha, queso, brotes tiernos, cebolla morada, pepinillos, tomate y tapenade sobre base de patata al horno. La salida fue una refrescante Crema inglesa vegana con manzana en tres texturas, helado de manzana verde, toque de maracuyá y for de hibiscus. Me quedé con las ganas de los Bombones de chocolate de algarroba con helado de avellana y reducción de café. No importa, he de volver. Tertulia agradable gracias a su amplia carta de infusiones y tés. Vayan.