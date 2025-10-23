Nuevo Centro se llena de un Halloween terroríficamente divertido

Suplementos Jueves, 23 de octubre 2025, 06:00 Compartir

La llegada de octubre trae consigo la época de las calabazas sonrientes, los esqueletos espeluznantes, las brujas con escobas y los payasos tenebrosos. Este Halloween, Nuevo Centro se transforma en el escenario donde los visitantes podrán vivir experiencias únicas, tanto dentro del centro comercial como desde casa.

Halloween para todos los públicos

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la Plaza Interior de Nuevo Centro acogerá la actividad 'Transfórmate en un personaje terrorífico'. Este divertido sistema de 'morphing' facial personalizado permite a los asistentes ver su lado más monstruoso. Gracias a esta avanzada tecnología de animación, los participantes podrán convertirse en algunos de los personajes más icónicos de Halloween y recibir un video con su propia transformación.

Los horarios para disfrutar de esta experiencia son: viernes 31 de octubre de 17 a 21 horas, y sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Los videos resultantes estarán disponibles a partir del 7 de noviembre en la web de Nuevo Centro y se proyectarán en la pantalla gigante exterior los días 7 y 8 a las 18 horas.

Ampliar Actividad de Transformación del año pasado. LP

Premios para los más atrevidos

Además, todos los participantes entrarán en el sorteo de un viaje a Port Aventura para dos personas, junto a otros premios como tarjetas regalo de 50 euros en General Óptica, entradas dobles y descuentos para disfrutar del mejor teatro en Sala Russafa.

Si buscas un plan en Valencia para celebrar Halloween, acércate a Nuevo Centro y déjate sorprender por un ambiente repleto de sustos, risas y mucha creatividad.

Teatro para los más pequeños

En Halloween, las Peque Fiestas de octubre traerán consigo funciones especiales de guiñol bajo el nombre 'The Halloween Puppet Show', un espectáculo infantil con brujas y marionetas que provoca más risas que miedo. Las representaciones tendrán lugar el viernes 31 de octubre a las 18.30 horas y el sábado 1 de noviembre a las 12.30 y 18.30 horas en la zona de animación del centro.

Ampliar Imagen de la animación infantil de Halloween del año pasado. LP

Halloween, también desde casa

Para quienes no puedan asistir en persona, Nuevo Centro ofrece la posibilidad de disfrutar de Halloween desde casa con el juego 'online' 'Memory Halloween Monsters', disponible del 20 al 31 de octubre a través de su página web. Los jugadores que logren emparejar todas las cartas del juego en el menor tiempo posible serán los ganadores de cuatro tarjetas regalo de 100 euros. Las bases y más detalles se encuentran disponibles aquí.

Ampliar Creatividad del juego 'online' de Halloween. LP

Halloween en Nuevo Centro combina tecnología, teatro y diversión familiar. Una oportunidad perfecta para vivir la fiesta más terroríficamente divertida del año, con actividades gratuitas, premios y muchas sorpresas que harán que nadie quiera perderse esta cita.

Estas actividades configuran una programación abierta a todas las edades, consolidando a Nuevo Centro como un referente en el ocio temático de la capital del Turia.

Temas

Halloween