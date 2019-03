Noche de la gastronomía Cocineros participantes en el Valencia Culinary Festival. / lp El Valencia Culinary Festival reivindica la ciudad como destino culinario PEDRO G. MOCHOLÍ Viernes, 8 marzo 2019, 00:33

Hay noches y hay noches, y sino que se lo cuenten a Luis Miguel Dominguín cuando deprisa y corriendo abandonó la habitación del Palace y se fue contar a sus amigos algunas intimidades que había vivido con la Gardner la noche anterior. Lo mismo me pasó a mi hace unos meses cuando viví in situ la fiesta que se celebró en Bilbao durante la nominación de The World's 50 Best Restaurants.

Compartir espacio y saludos con cocineros de la talla de Máximo Bottura, Juan Mari y Elena Arzak, Víctor Arguinzóniz y con una larga nómina de los mejores cocineros del mundo fue una noche de esas que se podría decir mágica, y que debidamente les conté con todo detalle.

Pues la semana pasada volví a vivir una de esas noches, y que mejor que fuera en el Veles i Vents, uno de los edificios más emblemáticos de nuestra puerto.

Y ese momento se denominó 'La Noche de la Gastronomía Valenciana' dónde se reunieron, buena parte del elenco de los mejores cocineros de la Comunitat.

A las 9 de la noche estábamos citados, y cómo una norma poco usual, la puntualidad fue total y en hall de Veles i Vents, ya todo el mundo esperaba los aperitivos de la cena.

Acompañados de las cervezas Amstel Oro y Amstel Original, Manuel Alonso (Casa Manolo) nos ofrecía los delicados 'Bocabits de espencat y el Bikini de anchoas con tomate'. A continuación Carlos Julián, de Ampar (Hotel Palau de la Mar), llegaban sus típicas 'Aceitunas de Foie en su hábitat y Embutidos de gambas rojas de oli de algas'. Finalizó Miguel Ángel Mayor con sus 'Tres Snacks Secuenciados'.

Entre el público saludé a Cuchita Lluch y su hermana Begoña que se acaba de hacer responsable de los catering de Quique Dacosta; mucha suerte. También saludamos a Emiliano García (Casa Montaña), Ricardo Gadea (Askua) o Javier Vallés del Grupo SH Hoteles entre otros.

Ya sentados el primer plato llegó de la mano de Alejandro del Toro que nos ofreció su versión de un plato tan mediterráneo cómo es Gamba & Bleda. Reconstruyendo la carne del crustáceo en un ravioli de acelgas, mientras que ofrecía la cabeza en magnífica cocción.

Deleitoso el plato de Miriam de Andrés (Sucursal) que día a día crece cómo cocinera, su Ventresca de invierno, fricandó y castaña, nos trasmitió una jugosidad impecable y equilibrada.

Luis Valls (El Poblet) nos hizo disfrutar con el Arroz de algas y su socarrat. Mediterráneo; un día después de la tormenta. Un plato pletórico de sabores marinos, con un gran juego de contrastes en sus texturas, consiguiendo, no solo sorprender al comensal, sino cautivarlo con el gran juego de sabores y contrastes.

El último plato del menú fue el plato de Enrique Medina con su Liebre, col y trufa negra, demostrando que es uno de los mejores cocineros que trabaja la caza y la trufa negra.

El vino de la cena fue servido por la Asociación de los Viticultores de Fontanars dels Aforins.

Acto seguido nos levantamos, pasando al otro comedor dónde el resto de cocineros; Begoña Rodrigo, Vicente Patiño y Ricard Camarena ofrecieron el postre al ritmo de la música que pinchaba mi buen amigo Paco Plaza.

Una noche en la que los cocineros mostraron su apoyo a Bernd Knöller en todo momento, dando muestras de una gran solidaridad con el cocinero alemán.