Una nana conmovedora Carmen Maura y Félix Gómez estarán este fin de semana en Valencia con 'La Golondrina'. / lp Carmen Maura representa en el Teatro Olympia de Valencia 'La Golondrina', una obra con la que regresa a los escenarios EN EL NIEVES MARCOS VALENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 23:08

En persona, la actriz Carmen Maura es simpática, accesible y aparenta bastantes menos años de los 73 que declara. No sé por qué tenía la impresión de que iba a encontrarme con una auténtica diva (se lo puede permitir) a la que la mayoría de las preguntas que hacemos los periodistas durante las presentaciones de sus obras le parecerían simpleces (muchas sí que lo son). Sin embargo, no torció el gesto en ningún momento durante la casi media hora de rueda de prensa que estuvo contestando a los informadores sobre su último espectáculo teatral con el que se encuentra en Valencia. Y hasta me resultó simpática y nada vanidosa cuando desveló que le gustaban las giras, pasearse por España y hablar con «extraños» para «salir de la monotonía» de los rodajes cinematográficos. «En persona tengo un físico normal y la gente no piensa que soy yo. Me confunden con Carmen Maura (ríe). A veces me paran en la calle y me dicen, cómo se parece usted a Carmen Maura, y me encanta porque me gusta hablar con personas que no conozco», manifestó la actriz que se encuentra este fin de semana en el Teatro Olympia de Valencia representando la obra 'La Golondrina' , montaje con el que regresa a los escenarios cuatro años después de subir por última vez a las tablas.

«Me encanta la horchata y Valencia. Aquí he tenido momentos maravillosos de mi carrera y espero que este sea otro más», declaró la artista.

La por siempre chica Almodóvar, a pesar de las decenas de personajes interpretados con otros directores, ganadora, entre otros, de cuatro premios Goya, un premio César del cine francés y otro premio a la mejor actriz del Festival de Cannes, aseguró que 'La Golondrina' es la representación «más dramática» que ha interpretado y que el texto le obligó a volver a las tablas por «responsabilidad», ya que es «una función que hacía falta escenificar».

'La Golondrina' reúne a dos personajes, Amelia (Carmen Maura) y Ramón (Félix Gómez). Ella es una severa profesora de canto que recibe en su casa a Ramón, quien desea mejorar su técnica vocal para cantar una nana en el memorial de su madre fallecida recientemente. La canción elegida, que lleva el título de la obra, tiene un significado especial para él y, al parecer, también para la mujer quien, a pesar de sus reticencias iniciales, accede a ayudar al joven alumno.

Maura, que desde 2014 no representaba ninguna función teatral -la última fue 'Carlota', de Miguel Mihura -, reconoció haberlo pasado «bastante mal» durante el mes y medio que duraron los ensayos. «Hubo momentos en los que me pregunté por qué me había metido en este follón, pero ahora pienso que ha merecido la pena».

La madrileña definió 'La Golondrina' como «muy emocionante, una obra que toca mucho los sentimientos, la comunicación y los amores». Agregó: «Es muy especial. Se llora un poco, pero al final los espectadores salen muy contentos y muy reconfortados del teatro», aseguró.

En cuanto al hecho de tratarse de un drama, la actriz bromeó diciendo que al principio «se me hacía duro no tener más chistes». Añadió que el drama le parecía «más asequible» que la comedia, a pesar de sentirse «cómoda» en los dos géneros. «No distingo mucho la manera de hacer drama o hacer comedia; creo que lo que te marca es la situación, el guión y el diálogo con el que cuentas».

Por su parte, Félix Gómez, coprotagonista de la función, aseguró que Maura le puso «muy fácil» trabajar con ella. «No he sentido en ningún momento que trabajaba con una diva, sino todo lo contrario, es una compañera más de trabajo. Ha habido mucha química», resaltó.

Respecto al montaje indicó que «hay mucho de sorpresa en la función», y consideró que era mejor que el espectador no leyera el argumento y se encontrara directamente con la sorpresa.

El texto es del dramaturgo, director y guionista Guillem Clua, uno de los autores contemporáneos del momento. Se inspira en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando de junio de 2016 en el que murieron 49 personas, pero en 'La Golondrina' no se cita la ciudad ni se habla sólo de ese atentado. Lazona produce este espectáculo que dirige Josep Maria Mestres con la escenografía de Alessio Meloni y la iluminación de Juan Gómez Cornejo.