Nacho Romero vuelve a Kaymus

Después de algo más de un año, alternando las labores propias de su restaurante, y el asesoramiento de varios establecimientos en el centro histórico de Valencia, Nacho Romero, cocinero y propietario de Kaymus ha decidido volver a su restaurante, y focalizar en él todas sus inquietudes. La primera acción que realizó fue una cena armonizada cócteles elaborados por su amigo Iván Talens (uno de los mejores cocteleros contemporáneos españoles), y el resultado no pudo ser más esperanzador, pues se colgó el letrero de completo.

Siempre me ha gustado la cocina de Nacho, una mezcla de creatividad y evolución muy meditada. Creaciones ricas en producto de calidad, en el que se respeta el sabor. Esa fue una de las claves para seleccionarlo en la edición de 'Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2014'. En sala encontramos a Rubén Robledo, hermano de David (sumiller del restaurante Sant Celoni, Madrid), que me sorprendió con una armonía basada en vinos blancos, algunos de ellos provenientes de pequeños productores de Jerez y Sanlúcar que acompañaron a la perfección a los platos de Nacho.

Entre los platos que probé estaban las ostras. Nacho es un enamorado de ellas y aún recuerdo su ostra rebozada con ensalada, y en el nuevo menú no falta. Ahora la presenta con una base de aguacate, lima, sopa de tomate verde, un toque de mezcal y raíces de cilantro encurtidas. Nos alegre ver que Nacho sigue en forma y que no se ha descentrado. Sus inquietudes por ofrecer una cocina contemporánea, no solo se mantiene sino que se incrementa, manteniendo su compromiso con el producto y la calidad de los ingredientes que utiliza en su elaboración. Todo lo encontré perfecto. Felicidades.

Kaymus. Avda. Maestro Rodrigo, 44. Telf. 963486666.