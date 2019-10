Nace la Federación Enoturista de la Comunitat

El auge del Enoturismo es una gran realidad, y son muy pocas las D.O. españolas las que no ofrecen una buena y variada oferta para visitar sus bodegas y realizar alguna actividad, por puro placer o por interés. Con la presencia de Fransec Colomer (secretario Autonómico de Turismo), Mercedes Menor (presidenta de la Ruta del Vino de Alicante), y Ana Carlota Suria (secretaria de la Ruta del Vino de Utiel-Requena), la semana pasada se creó la Federación Enoturista de la Comunitat Valenciana, que cuenta con La Ruta del Vino de Alicante, de Castellón y de Utiel-Requena, el año próximo se unirá la Ruta del Vino de la D.O. Valencia. La primera actividad ha sido crear 50 propuestas para este otoño que han denominado 'Enotoño'.

