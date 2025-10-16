La Mutant acoge 'Shadowban' La conferencia performativa es también pieza escénica y fiesta de Manel Ferrándiz

GPS. Las experiencias escénicas vividas en los últimos años por Manel Ferrándiz, como impulsor del Colectivo Prototipo M.A.D., lo han llevado a grabar un disco. La Mutant es el espacio elegido para presentarlo mañana, sábado 18 de octubre.

'Shadowban: El concierto' es una experiencia que va más allá del directo tradicional: escenarios que se transforman y un espacio donde la música se convierte en encuentro y comunicación directa. Su creador define la propuesta como «una conferencia performativa, una pieza escénica, un concierto, una fiesta, un encuentro social con las amigas en un teatro».

Ferrándiz presenta el primer ábum del colectivo, un EP titulado 'Movidas de la farándula', en un viaje sonoro y performativo que rompe los límites entre arte y vida. En conjunto es una propuesta que utiliza la canción como motor creativo para resignificar los encuentros sociales en los espacios de representación.

Temas destacados

Sonarán diez temas, entre los que sus artífices han destacado 'No sé que hacer con mi vida', 'Quiero ser de la judson church', 'Subvención', 'No vull triunfar', 'Audiciones Paradise', '¿Y tú qué bailas?' y '¿Causa social?'

En conjunto, según palabras de sus letristas, «nuestros dramas provocados por la decisión de querer vivir de lo escénico convertidos en canciones».

Hay confesiones sobre las crisis de ansiedad a las que conducen las aspiraciones artísticas, reflexiones sobre la necesidad de la perfección en la danza, que ha excluido ciertos cuerpos por considerar que no eran válidos para esta disciplina, y deseos expresados en autotune acerca de la creación sin necesidad de justificarse y el anhelo de vivir de una profesión en las artes escénicas.

El germen

Colectivo Prototipo M.A.D. es un colectivo que surge en 2021, impulsado por Manel Ferrándiz, quien agrupó artistas de diferentes lenguajes con la intención de investigar a través de la creación escénica.

Se han centrado en la relación entre el cuerpo y el espacio audiovisual y buscan incorporar al escenario elementos underground como el arte drag, la danza urbana y el ambiente clubbing.