Música, tradición y gastronomía en las fiestas de Catarroja Mañana, sábado, es el Día de la Entrada de Moros y Cristianos. El municipio ha elaborado un programa de festejos participativo y abierto a la ciudadanía Viernes, 20 septiembre 2019

Con la llegada del mes de septiembre Catarroja abre sus puertas a las jornadas más festivas del año, sus Fiestas Mayores. Unas semanas en las que la gastronomía popular, con el imprescindible concurso de all i pebre; las tradiciones más arraigadas, como la Festa de la Sega de l'Arròs o los actos en honor al Cristo de la Piedad o San Miguel; junto a la música, ingrediente fundamental en toda celebración popular, son los principales protagonistas.

Desde el Ayuntamiento de Catarroja se ha realizado un gran esfuerzo para elaborar un programa de festejos participativo y abierto a la ciudadanía. Unas fiestas donde las asociaciones municipales cobran una especial relevancia y son fundamentales para el desarrollo de las mismas. Unas jornadas, desde el 14 al 29 de septiembre, donde la imagen de Catarroja como municipio que impulsa las tradiciones valencianas a través de jornadas festivas e inclusivas es un hecho.

Mañana, la Entrada

Uno de los puntos fuertes del programa ha sido el Día de les Ambaixades, que este año, demostró con orgullo el haber sido reconocida como festividad de interés turístico local. La Festividad de los Moros y Cristianos de Catarroja, una de las más destacadas de toda la comarca, sirvió de punto de inicio de las celebraciones, el pasado sábado 14 de septiembre. Las diferentes 'filaes' del municipio lucieron sus mejores galas para ofrecer, durante toda la tarde del sábado un espectáculo que tuvo su punto neurálgico en la Plaza del Mercado con la representación de la conquista del Castell.

Mañana, sábado, 21 de septiembre, será el momento álgido de la Fiesta de Moros y Crisitianos con el Día de la Entrada. Aquí se ha querido que el entorno e interior del mercado sea una fiesta, por lo que los establecimientos de restauración ofrecerán tapas y bebida a precios populares y contarán con ambientación especial como preludio al desfile que tendrá lugar una vez entrada la noche.

Otro momento especial de las fiestas coincidirá con el homenaje a los mayores. Un momento pensado para los catarrogenses de mayor edad que tendrá una animación especial, la del presentador y humorista Eugeni Alemany. El cómico de Sueca amenizará la jornada vespertina que contará con música y baile para los participantes.

Gastronomía

También, mañana, sábado llegará uno de los momentos más destacados del programa y que más éxito tiene en la población de Catarroja y alrededores, el XLIX Concurso de Allipebre. Se trata de demostrar quien realiza el mejor guiso de este plato autóctono de Catarroja siguiendo los parámetros que marca la tradición. También se invita al público asistente que deguste uno de los grandes manjares que nos ofrece la gastronomía valenciana y que podrán disfrutar en la carpa que se instalará en el recinto donde se realizará el certamen, el Puerto de Catarroja. La organización, concienciada con el medio ambiente y por una Albufera libre de plásticos invita a los comensales a traer sus recipientes reutilizables de casa.

La Sega del Arròs

Dentro de los puntos fuertes de las celebraciones en Catarroja se encuentra la Fiesta de la Sega de l'Arros organizada en colaboración con la DO Arròs de València. Una jornada que tendrá lugar en el Puerto de Catarroja en la mañana de este domingo 22 de septiembre. La Festa de la Sega d l' Arros es un homenaje a la tradición arrocera valenciana donde los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de platos de arroz, así como poder contemplar como trabajaban tradicionalmente los segadores i escuchar el Cants de Batre con los que amenizaban su trabajo. Asimismo se entregará el premio segador de honor y se realizará un concurso de perxa, con el que las nuevas generaciones podrán mostrar su pericia en la navegación tradicional por la Albufera. Las fiestas mayores de Catarroja contarán, como no podría ser de otra forma, con la música como protagonista. En el apartado contemporáneo el grupo Bombai, número uno en las principales listas de éxitos, ofrecerán un concierto gratuito en la Plaza Mayor el viernes 27 a las 23 horas. Por otro lado L'Artesana nos obsequiará su tradicional concierto de fiestas y la Unió Musical repetirá en la organización del festival de bandas. Los actos más tradicionales como el emocionante Cant de la Carxofa o la procesión en honor al patrón, Sant Miquel, pondrán el punto religioso a las celebraciones.

Fiestas participativas

Por último, pensado en los más pequeños, la concejalía de fiestas ha preparado diversas actividades como la Catarroja Race Kids, una divertida carrera de obstáculos para niños y niñas de entre 6 y 12 años, las clásicas jornadas de juegos tradicionales o la esperada cabalgata, que tendrá lugar el sábado 28, por el recorrido tradicional.

Por su parte Miquel Verdeguer, concejal de fiestas, se estrena en este cometido «con la ilusión de haber elaborado un programa integrador y participativo». Asimismo, Verdeguer anima «a la sociedad de Catarroja a salir a la calle y disfrutar de unas fiestas que nos hacen recuperar nuestras tradiciones y sirven para disfrutar en la calle junto a los vecinos y visitantes».