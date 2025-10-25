La música de Mayte Martín arranca los primeros aplausos del Festival Flamenco de Castellón II Memorial Juan Lloria

LP Sábado, 25 de octubre 2025, 12:02 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Cultura, María España, además del concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha asistido esta tarde al primero de los conciertos del Festival Flamenco Ciudad de Castellón II Memorial Juan Lloria, que ha protagonizado Mayte Martín, en la Plaza Mayor.

Así, cientos de personas ha podido disfrutar en directo del espectáculo «Tatuajes» de Mayte Martin, que ya ha girado con gran éxito en otras ciudades y festivales españoles y que ha repasado grandes éxitos de la copla española, pero también del la chanson francesa o temas brasileños.

La alcaldesa ha hecho hincapié en «la apuesta del Gobierno municipal a la hora de acercar propuestas culturales de primer nivel, como las que conforman la programación de nuestro Festival Flamenco, que cuenta con figuras de renombre de este estilo musical que van a suscitar el interés de miles de personas durante todo este fin de semana».

Carrasco ha afirmado que «nuestro Festival Flamenco está al nivel de los mejores de España y honra con creces a una persona como Juan Lloria, una persona que lo dio todo por el flamenco y que estaría muy orgulloso de ver cómo ha crecido esa semilla que plantó en el panorama cultural castellonense».

La concejal de Cultura, María España ha recordado que «este gran concierto de la cantante catalana ha sido el primer contacto con el público de una nueva edición de este festival que se desarrollará también en las jornadas del sábado y domingo, con propuestas que incluyen conferencias, desfiles, talleres y conciertos para todos los públicos alrededor de la cultura y el arte flamenco».

El Festival Flamenco Ciudad de Castellón cuenta también con otros alicientes a lo largo de los próximos dos días como la actuación de El Pele o Pedro 'El Granaíno', además del grupo de rumba catalana Sabor a Gràcia, quienes celebrarán sus treinta años sobre los escenarios. Grupos y artistas como Cositas Buenas, La Meligrana, Aloma de Balma, Alhaire o la bailarina Aida Lara son el aporte de arte flamenco castellonense de esta edición del festival, que acoge las primeras jornadas culturales flamencas de la ciudad de Castellón, a cargo de la organización de la Asociación Los Lunares.

Mayte Martín es una de la voces más reconocidas en el panorama musical, por su gran versatilidad que la ha hecho atesorar un amplio repertorio que va desde el flamenco, el jazz, la copla o el bolero, y siendo ganadora del Festival Cante de las Minas en 1987 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021, además de recibir recientemente un nuevo reconocimiento a su trayectoria con el Premio Nacional de Cante Flamenco.