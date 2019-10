Música y danza en Sala Russafa Representación de 'A Circle In The Water' . / lp GPS Viernes, 4 octubre 2019, 01:11

Cinco propuestas de danza, música en directo y teatro para adultos y niños inaugurarán la temporada de Sala Russafa (Dénia, 55), un espacio que invita al espectador a un juego donde todo puede pasar, con representaciones como 'A circle in the water', 'Las Picardías de Molière', 'Shhhh!', 'La caverna del foc' y la presentación en concierto del nuevo disco de la banda valenciana Innerlands. El espectáculo empezará con 'A Circle In The Water', un show con música en directo y danza que se podrá ver hoy, viernes. La música en directo del siglo XVI de Capella de Ministrers convivirá con la danza contemporánea en esta pieza, que nació como banda sonora a la adaptación cinematográfica de la obra teatral La Estancia (Arden Producciones), que se estrenará el próximo año.

La segunda pieza de Alcem el teló será 'Las picardías de Molière', que este sábado y este domingo llenará de encanto el escenario. Iria Márquez firma y dirige esta obra, que retoma personajes de 'El burgués gentilhombre', 'Las mujeres sabias' y 'Misántropo', comedias de Molière que saltan del siglo XVII al XX en una pieza de nuevo cuño.