La música de 'The Basement' arrasa en los escalones del IVAM Unas mil personas disfrutan de la sesión veraniega cada viernes IVÁN GÓMEZ Valencia Viernes, 19 julio 2019, 11:20

Por segundo año consecutivo, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y el grupo 'The Basement' crean el mejor ambiente para los calurosos viernes de verano, y de manera gratuita.

La iniciativa, que nació hace un año con el objetivo de ofrecer actividades lúdicas para dinamizar el espacio, sorprendió a todo el mundo por la enorme acogida del público, ya que a cada evento acudían entre 800 y 1.000 espectadores, según el IVAM.

Durante todos los viernes del mes de julio, el grupo 'The Basement' ofrece el mejor plan de música en directo en la ciudad de Valencia. Las sesiones comienzan a las ocho de la tarde y terminan a las doce; el horario favorece las visitas al museo, que cierra a las 21.00, por lo que la gente puede visitarlo y luego volver a la fiesta.

El grupo 'The Basement', en palabras de su responsable de comunicación, Tino, cuenta a LAS PROVINCIAS que «desde un primer momento algo nos decía que las tardes en los escalones del IVAM iban a ser especiales, y así están siendo».

'The Basement' siempre está abierto a organizar actos en espacios tan espectaculares como el del IVAM. «Por supuesto, esto no sería posible sin toda la gente que nos sigue y quiere que lugares como estos se conviertan por un rato en una pista de baile de una música cada vez más seguida», comenta Tino.

El grupo 'House' se congratula del éxito y las críticas de este tipo de iniciativas: «Este evento ha tenido muy buena acogida por nuestro público y por la sociedad en general. Con estas cosas, sentimos que de verdad conectamos con la ciudad». Su objetivo es conseguir que la música «trascienda más allá del sonido y se convierta en una idea, una estética, una experiencia».

En las dos últimas sesiones de esta temporada, el cartel es exquisito. Este próximo viernes, la formación valenciana Sierra, a las 20.30, pondrá en valor sus grandes éxitos a nivel internacional, en los que fusionan ritmos africanos con el disco más descarado. Junto a ellos completarán el cartel, el Resident Apaes, a las 21.30, y la promesa local Sueezo, a las 23.00, en pleno ascenso al panorama internacional.

Por último, el viernes 26 de este mes, los residentes Whatever y Toni Copas harán de teloneros a Never Dull, el mexicano con base de operaciones en Los Ángeles que arrasa en de medio mundo. Never Dull, que ya realizó producciones a través del sello 'theBasement Discos', acumula varios millones de visualizaciones en las distintas plataformas de streaming musical, con críticas que auguran un futuro prometedor para este joven productor.

Además de las sesiones en el IVAM, el grupo 'The Basement' actúa los sábados en la Marina de Valencia, concretamente en el edificio Veles e Vents, con acceso libre de cinco de la tarde a tres de la madrugada. En agosto estarán en varios festivales, como el 'Music in the Garden' de Alicante o el 'BEF' de Benicàsim.