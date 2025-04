Munich Mercat: cita con la moda

Jueves, 3 de abril 2025, 23:39 Comenta Compartir

GPS. Si hay un plan que está arrasando en Valencia estas semanas y hasta este próximo domingo es, sin duda, acudir al Munich Mercat. La cita más esperada de la Ruzafa Fashion Week abrió sus puertas el pasado 28 de marzo y, desde entonces, no ha dejado de sumar visitantes. Más de 15.000 personas han pasado ya por este macro-outlet de la marca española Munich, famosa por la icónica 'X' de sus zapatillas.

El espacio de la calle Burriana 30 se ha convertido en el paraíso de los amantes de la moda urbana, con descuentos de hasta el 70% en más de 40.000 pares de sneakers. ¿Lo mejor? Se reponen diariamente, así que cada visita es una nueva oportunidad. Pero hay más: mochilas, bolsos, gorras, sandalias, paraguas, ropa de pádel y, como gran novedad este año, ropa interior para hombre. Todo con la firma Munich y el sello de estilo que la ha convertido en un must en los armarios valencianos.

La entrada es gratuita, pero debido al éxito, es imprescindible reservar cita previa en la web oficial. En caso contrario, tocará hacer cola si el aforo está completo. Con un amplio horario, estará abierto el sábado de 10:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 21:00 horas, se podrá disfrutar del excelente ambiente. Fiel al espíritu de Ruzafa Fashion Week, este mercado efímero se vive como un auténtico plan de ocio: música ambiental, bebidas y un equipo volcado en ofrecer una experiencia de compra divertida y sin estrés. Aquí no se viene solo a buscar zapatillas, sino a disfrutar del momento, descubrir nuevas piezas y dejarse llevar por el buen rollo del barrio más trendy de Valencia. No hay talleres ni actividades paralelas, porque no hacen falta. La propuesta brilla por sí sola, con una cuidada puesta en escena y rincones como el córner de pádel, donde los aficionados al deporte de moda pueden equiparse con estilo.

Ruzafa presenta sneakers, moda y ambiente con descuentos de vértigo