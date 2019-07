Un mundo sin los Beatles en 'Yesterday' GPS Viernes, 5 julio 2019, 00:38

Danny Boyle, ganador del Óscar al mejor director por 'Slumdog Millionaire' (2008), se pone al frente de 'Yesterday', comedia musical que protagonizan Himesh Patel y Lily James y que cuenta con un guion de Richard Curtis, el romántico cerebro detrás de 'Notting Hill' (1999) o 'Love Actually' (2003). Tras sufrir un accidente de tráfico, un músico con poco futuro (Patel) se despierta en una realidad paralela en la que es la única persona del mundo que conoce las canciones de The Beatles. Aunque no es un filme biográfico de los cuatro de Liverpool, el argumento explora cómo sería un mundo sin ellos y sin su música y relata la historia de Jack Malik (Himesh Patel), una de las pocas personas que los recuerda en el mundo tras un apagón que deja sin luz a todo el planeta.