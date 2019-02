Mujeres bajo una corona Margot Robbie representa a la reina Isabel I enfrentada a María Estuardo. / lp Margot Robbie y Saoirse Ronan encarnan a Isabel I y María Estuardo en 'María reina de Escocia' MARÍA ESTÉVEZ Viernes, 8 febrero 2019, 01:16

Margot Robbie se transforma en la reina Isabel I para la película 'María reina de Escocia'. No es la primera vez que la actriz australiana altera drásticamente su imagen. La joven de 28 años ya lo hizo el pasado año con una de las revelaciones de la temporada, 'Yo, Tonya', por la que estuvo nominada al Oscar, y no dudó en ponerse en la piel de Harley Quinn para la pésima 'Escuadrón suicida'. Pero a pesar de los distintos batacazos -'La leyenda de Tarzán' también contaría como uno de ellos-, la intérprete, a la que conocimos abriéndose de piernas para su marido en 'El lobo de Wall Street', ha ido escalando posiciones en Hollywood hasta llegar a la cima. Con media docena de títulos en preproducción, entre ellas lo nuevo de Tarantino, Robbie se ha colado en el exclusivo grupo de las estrellas tipo A.

-¿Cómo se metió en el personaje de Elizabeth?

-Durante la filmación le pedí al equipo de producción que no se me acercaran. Fue un proceso muy solitario, me aislé igual que ella. Un experimento social muy interesante que me acercó al personaje.

- Cambia su físico de forma radical para el papel.- Sí. Tuve que hacerlo. Ella fue quedándose calva poco a poco y nosotros utilizamos distintas pelucas para mostrar el avance de su calvicie. Fue una reina que además tenia la cara picada por la viruela. La transformación física también me ayudó en la creación del personaje.

-El legendario enfrentamiento entre la reina de Inglaterra y la de Escocia ha sido objeto de muchas películas. ¿Investigó la relación entre ambas primas?

-Sabía muy poco sobre ellas. Tenía una imagen de Elizabeth en mi cabeza, la veía con la cara blanca y los labios rojos. Supongo que por alguna película. Tuve que estudiarla como una novata, aunque conté con la ayuda de la directora. Ella me ayudó a poner contexto a la narración, a entender los personajes y su historia. Fue un proceso fascinante porque ahora entiendo ese periodo desde otro punto de vista. Yo asumía que Elizabeth había tenido una vida fácil como monarca que era, pero descubrí que su vida siempre estuvo en peligro. Su paranoia la acompaño hasta el final de sus días y eso la convirtió en una mujer calculadora.