'Los carteles de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani'. GPS

La Mostra de València celebra su 40 aniversario

GPS

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Comenta

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música, celebra su 40 aniversario con una doble propuesta que reivindica su legado cultural y audiovisual.

Por un lado, la exposición 'Los carteles de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani (1980-2025)', que se puede ver en la Galería del Tossal hasta el 2 de noviembre, recorre cuatro décadas de creación gráfica a través de los carteles que han acompañado al festival desde sus inicios hasta la actualidad.

Por otro, el Ciclo 40 aniversario, que se celebrará en los cines ABC Park, ofrece una selección de veinte películas galardonadas con la palmera de oro y traza un recorrido cinematográfico por la historia del festival desde 1980 hasta hoy.

En sus 40 años de trayectoria, el certamen ha contado con la colaboración de artistas plásticos de referencia como Artur Heras, Manuel Boix, Jordi Ballester, Manolo Valdés y José Morea. También han aportado su talento Carlos Berlanga desde la música y Francis Montesinos desde la moda. El ámbito del cómic y la ilustración está representado por nombres esenciales como Ana Juan, Daniel Torres, Mique Beltrán, Paco Roca y Vicente Ferrer.

