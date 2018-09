Moscatel, uva con marchamo de valencianía El blanco de moscatel bahía de Dénia frente a las playas de la Marina. / lp Bodegas Xaló participa en la primera feria dedicada a esta variedad CHEMA FERRER Viernes, 28 septiembre 2018, 00:53

Aunque haya mucha, la variedad de uva moscatel no tiene su origen en Valencia. Pero sí que es cierto que, siendo una de las vitis vinífera más antiguas del mundo, su ingente producción no hace sino reforzar el argumento de que las tierras valencianas fueron uno de los primeros solares donde arraigó el cultivo de esta planta en Occidente (proveniente de Oriente) y donde consecuentemente prosperó la industria de la vinificación. Muscatus, muscat, misket, moscato, moscatel, moscatel..., posee su propio nombre en los principales idiomas del vino mediterráneo, cosa que denota su universalidad y su antigüedad. Elixir de la pasión, ambrosía olímpica y hasta incluso el sagrado haoma iranio en el día en el que se celebra el amor. No en vano, cuentan que en la época del Renacimiento las parejas pudientes del país de la bota inauguraban su noche de amor sumergidos en un barreño repleto de vino de moscatel antes de encaramarse al tálamo nupcial. El muy carnal y apasionado Homero también escribió sobre las vides y los vinos griegos y del moscatel, decía que sus caldos eran dulces como la miel y que con ellos se organizaban fiestas y orgías en honor a los dioses en las que todo abundaba. Este era el vino predilecto de Cleopatra, y tomó el nombre de Alejandría, la ciudad que fundó Alejandro Magno y del que provenía la estirpe de esta inmortal reina de Egipto. Ahora la variedad está de enhorabuena, ya que un puñado de municipios productores de moscatel se han unido para llevar adelante la primera feria de moscatel, será este mismo fin de semana y en la villa de Godelleta.

Comarca de La Marina

Bodegas Xaló, ubicadas en la villa del mismo nombre, es una bodega-cooperativa que ha elevado a lo más alto la utilización de esta variedad de uva en los vinificados y mistelas. Esta participará en este primer evento popular del moscatel con todos sus vinos elaborados con esta variedad. A saber: sus mistelas clásicas, ahora representadas por la nueva presentación de la Mistela Selecta Vall de Xaló; el nuevo caldo Pla de Lliber Blanco, elaborado con viñas jóvenes de la variedad moscatel, vinos suaves, frescos y ligeros; no cesan, un método tradicional para su espumoso Bahía de Denia brut; el Xaloneret, que es un vermut nuevo de Bodegas Xaló elaborado siguiendo el método tradicional y artesanal y a base de moscatel, claro. Y cómo no, el archiconocido Bahía de Dénia, uno de los buques insignia de la bodega, galardonado y premiado hasta la saciedad, habiendo sido reconocido en el certamen francés Muscats Du Monde con la medalla de oro internacional al mejor moscatel del Mundo. Cita en FiVaMos este fin de semana.