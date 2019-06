Los Morancos recalan de nuevo en el Olympia Los Morancos. / lp La programación teatral incluye 'Hamlet', en Sala Russafa, y humor con Edu Soto, Carol Tomás y Tramoyeres, en el Talía N. MARCOS Viernes, 14 junio 2019, 00:38

César y Jorge Cadaval, Los Morancos, vuelven a partir de mañana y hasta el 23 de junio al Teatro Olympia de Valencia (San Vicente, 44), escenario que pisan por enésima vez y con gran éxito. Su nuevo espectáculo lleva por título 'X40+', «una completa reinvención de lo que el público ha visto hasta» ahora, aseguran los humoristas, quienes llegan a Valencia para celebrar con los espectadores su 40 años de carrera.

También de humor va el espectáculo que tiene en cartel el Teatro Talía (Caballeros, 31). El humorista Edu Soto ofrece desde hoy, viernes, a las 20.30 horas, y hasta el domingo (19 horas), un show que el mismo define como «una locura improvisada».

También hoy, viernes, en el mismo espacio, pero a las 23 horas, la monologuista y actriz Carol Tomás ofrecerá el espectáculo titulado 'La crisis de los 40' , que a ella le ha llegado por adelantado..

Y en esta misma línea, mañana, sábado, a las 23.30 horas, el también humorista Óscar Tramoyeres ofrecerá en el Talía su show donde intenta recopilar todas esas cosas que hacen y dicen las madres.

Y de risas a drama. Así, en Sala Russafa (Dénia, 55) se puede disfrutar este fin de semana de 'Hamlet', nueva propuesta del Festival de Talleres de Teatro Clásico de este espacio. El director, actor y dramaturgo Chema Cardeña se une al bailarín y coreógrafo Toni Aparisi para codirigir este montaje, que se e sitúa en un hospital mental en el que los pacientes, alternando momentos de lucidez y psicosis, se sumergen en un experimento psiquiátrico. A modo de terapia, ejecutan una representación de la obra creada por Shakespeare.

Otra de las propuestas teatrales de la semana se puede encontrar en El Musical (plaza del Rosario, 3), que despide la temporada con la pieza de danza 'Let me change your name' (Déjame cambiar tu nombre) de la coreógrafa coreana Eun-Me Ahn que junto a seis intérpretes, invita a cuestionar la identidad y el lugar de los individuos en las sociedades modernas. La compañía coreana ofrece una única función hoy, viernes.