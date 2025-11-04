Montroy celebra la feria de la miel este fin de semana: horarios y fechas El evento contará con más de 50 casetas y trae consigo diversas actividades

Fabiana Fuentes Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 15:27

Fivamel, la feria más dulce de la Comunidad Valenciana, está de vuelta en Montroy, en la provincia de Valencia con su XXIX edición. Tras cancelarse el año pasado por la DANA, esta vez regresa con más fuerza para cumplir las expectativas del público. Se trata de una oportunidad para conocer más sobre cómo se cosecha la miel y a sus principales actores involucrados en cada proceso. La jornada constituye un motor turístico que da a conocer de primera mano los problemas y los avances del sector apícola.

Este año se celebrará el próximo fin de semana, del 7 al 9 de noviembre. El evento contará con más de 50 casetas, en la que los visitantes podrán adquirir diferentes productos elaborados por las abejas. Entre ellos, más de veinte tipos de mieles, polen fresco y natural, jalea real, así como algunos aplicados a la salud y la cosmética. Por ejemplo, la cera de panal es usada para hidratar la piel; el propóleo sirve como cicatrizante y antibiótico natural y la apitoxina (el veneno de las abejas) es estudiada para fines terapéuticos.

Se incluirán especialidades valencianas como la miel de romero, azahar, aguacate, zarzamora, limón o eucalipto, además de mieles de bosque y montaña con propiedades expectorantes.

Además de la experiencia gastronómica, el programa incluye actividades para todas las edades y ofrecerá un mercado artesanal donde se podrán comprar turrones, pasteles y licores, ideales para ir adelantando las compras navideñas.

La feria no solo será para los visitantes, sino también para apicultores, envasadores y empresarios de la industria. Servirá como un punto de encuentro para intercambiar experiencias y proyectos de promoción de las mieles autóctonas valencianas.

Durante el evento, se realizan jornadas y charlas, pero el momento más esperado es la celebración del Concurso Nacional de Mieles. Normalmente, el jurado está compuesto por cocineros, críticos gastronómicos y un grupo de apicultores que establecen los parámetros para premiar los mejores productos presentados.