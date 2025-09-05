Montanejos, una gran aventura

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25 Comenta Compartir

GPS. Montanejos se ha consolidado como un tesoro natural para los amantes del ciclismo. Su ubicación en el corazón del Alto Mijares lo convierte en un enclave privilegiado para disfrutar del deporte sobre dos ruedas, perfectamente accesible desde capitales como Castellón, Valencia o Teruel. Montanejos no solo presume de sus populares aguas termales y sus desfiladeros, sino que también ha sabido consolidarse como destino de referencia para el ciclismo de montaña, con rutas perfectamente señalizadas que se adaptan a todos los niveles. Desde senderos técnicos entre pinares hasta caminos forestales con vistas de postal.

Las rutas combinan tramos rápidos con secciones técnicas plagadas de raíces, rocas y bajadas que exigen la máxima pericia. Una de las joyas más destacadas es la que conecta el núcleo urbano con el embalse de Arenoso con diferentes alternativas de trazado, kilometraje y dureza. Lugares de gran belleza como el cañón del Mijares, que desciende hacia el barranco de la Maimona, o el sendero de la Bojera, son solo algunos ejemplos. Estas rutas se complementan con la infraestructura del Centro BTT Alto Mijares, que funciona como punto de referencia. Desde allí parten ocho rutas balizadas con distintos niveles de dificultad y longitudes, que suman en conjunto 266 kilómetros.

Entre las alternativas, cuenta con propuestas para iniciados como la ruta que se desarrolla junto al río Mijares o la Canturro-Canalica con 8 y 12 kilómetros respectivamente. Un escalón por encima se encuentran otras rutas como la que recorre el trazado de la marcha cicloturista BTT Montanejos organizada por la Asociación Deportivo Cultural La Bojera que, con sus 33,5 kilómetros, se presenta como un primer reto. En la misma línea de exigencia estaría el trayecto que une el centro de BTT y la Puebla de Arenoso, con 27,5 kilómetros de recorrido de ruta lineal balizada, en la que se combinan tramos de pista de cemento, de tierra y algunos de enlace por carretera.

Para los que quieran exigir algo más a sus piernas pueden optar por trayectos circulares entre el centro y San Vicente de Piedrahita con alrededor de 45 kilómetros pasando por puntos como los caseríos de los Molares y de la Hoz, las masías de Cortes Viejas y de Fuentes o el Mirador de Santa Bárbara. El Salto de la Novia es otro punto de interés.

No obstante, existe una extensa red de caminos, pistas forestales y sendas transitables para las bicis. Para los más expertos existen rutas como la de La Rosada, con un desnivel acumulado de hasta 1.066 metros en 38 kilómetros de trayecto, u otra ruta trazada por el Centro BTT Alto Mijares que une Cirat y Montán con la opción de subir hasta el monte Pina para contemplar una bella panorámica del Barranco del Moro, en un trayecto con 63 kilómetros de recorrido y más de 2.200 metros de desnivel.