Dos miradas del mundo unidas por una Polaroid

Isabelle Huppert en una secuencia de la película que se estrena hoy. / LP La gran Isabelle Huppert se pone a las órdenes del coreano Hong Sangsoo en 'La cámara de Claire' J. FALOMIR Viernes, 13 julio 2018, 00:36

Isabelle Huppert no es sólo un mito del cine francés; es también una estrella del cine internacional, admirada y respetada por la industria y los espectadores. A lo largo de su carrera lo ha hecho todo y ha hecho de todo, alcanzando casi siempre el nivel de la excelencia.

Desde sus inicios en la sorprendet y transgresora película de Bernard Blier, 'Los rompepelotas (1974) o en la introspectiva y melancólica 'La encajera' (1977) de Claude Goretta, la carrera de Huppert ha estado jalonada de interpretaciones memorables .

Hace un par de años, a punto de cumplir los 65, se puso a las órdenes del realizador coreano Hong Sangsoo para protagonizar un filme que se rodó durante el Festival de Cannes de 2016 y que estuvo en la Sección Oficial fuera de competición al siguiente año. Curiosamente en el festival fue recibida como una de las películas más entretenidas y accesibles de su director. Su escaso metraje (apenas 70 minutos de duración) tal vez la hagan más ligera.

El argumento cuenta como durante un viaje de negocios al citado Festival de Cannes, Manhee es despedida por su jefa por una cuestión de celos. Por suerte, conocerá en esta difícil situación a una profesora llamada Claire, que hace fotos con una cámara Polaroid.

Cada una de ellas tiene una peculiar y diferente visión de la vida, y juntas lograrán entender sus antagónicos mundos.

El director Hong Sangsoo (Seúl 1960) comenzó su carrera en la Chung-Ang University de Seúl, antes de trasladarse a los Estados Unidos donde recibió su licenciatura en el California College of the Arts y su máster en el Art Institute of Chicago.

Ha dirigido y escrito una veintena de filmes. Su primer largometraje 'The Day a Pig Fell into the Well' (1996) le hizo ganar numerosos premios, incluyendo el Tiger Award del Festival de Rotterdam. A continuación vendrían títulos como 'La mujer es el futuro del hombre' ( 2004) o 'Un cuento de cine' (2005), ambas seleccionadas para competir en el Festival de Cannes. En 2008 realizó 'Noche y día', su primera cinta rodada fuera de Corea, que fue presentada en el Festival de Berlín ; y en 2010 'Hahaha', que se alzó con el premio de la sección 'Un Certain Regard' en Cannes. Con la celebrada 'Ahora sí, antes no' (2015) obtuvo el Leopardo de Oro a la Mejor Película y el Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Locarno.