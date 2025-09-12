'Miradas' abordará las nuevas tendencias para impulsar la hostelería

GPS Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

El próximo lunes 22 de septiembre, CaixaForum València acogerá la sexta edición de la jornada profesional 'Miradas', una cita clave, consolidada y gratuita para el sector de la hostelería en la Comunitat organizada por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y CONHOSTUR, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana - L'Exquisit Mediterrani.

La jornada, a la que se pueden inscribir a través miradasvalencia.com, que se presenta en esta edición con el título 'Impulsando el éxito en la hostelería' comenzará con una ponencia sobre cómo la comunicación efectiva puede impactar en los resultados del establecimiento, que correrá a cargo de Marta Iranzo, experta en branding, CEO de Nexia y presidenta de EVAP. A continuación, Marc Vidal, conferenciante internacional, divulgador tecnológico de referencia y analista económico, abordará el enfoque hacia la transformación digital y las claves de la innovación en la conferencia '¿Llegas a tiempo al futuro?'.

La primera mesa de debate, 'Hostelería con futuro: sostenibilidad y rentabilidad' reunirá a Alberto Alonso (Restaurante 2 Estaciones), Emilio Pons (Restaurante L'Escudella de Vilafranca) y Rafael Mossi (director de Competitividad y responsable de Sostenibilidad en Cámara Comercio), y estará moderada por Óscar Carrión, director de Gastrouni.

A continuación intervendrá Álex Rovira, escritor reconocido internacionalmente como uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo y procesos de cambio y transformación en las organizaciones, con la ponencia 'El mundo que viene: creer, crear, lograr'. El consultor y coach de restaurantes Paco Cruz seguirá con la charla 'Cómo ser un hostelero de éxito en tiempos cambiantes' y será el encargado de moderar la segunda mesa de debate, 'Decisiones inteligentes para tiempos cambiantes', que contará con la participación de Héctor Sánchez (gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia), Carlos Bosch (propietario Grupo GastroPortal), Corinna Heilmann (directora de Desarrollo de Negocio de Gourmet Catering & Eventos) y Naji Sabeh (CEO y fundador de Hosteltáctil y responsable de Loomis Pay España).

La jornada culminará con la entrevista a la chef Pepa Muñoz, propietaria del restaurante Qüenco de Pepa. Reconocida por su cocina tradicional renovada y la recuperación de sabores 'olvidados' teniendo como bandera el origen, la sostenibilidad, la proximidad y siempre el producto.