Michael Jackson y The Beatles vuelven a Valencia
Viernes, 9 noviembre 2018

Los grandes éxitos del rey del pop, Michael Jackson, volverán a sonar en Valencia del 13 al 18 de este mes en el Teatro Olympia de la capital. El espectáculo, que lleva por título 'Forever', es el único en todo el mundo que han avalado tres de los miembros de la familia de Michael Jackson. El show, de dos horas de duración, cuenta con una importante apuesta escénica y audiovisual, música en directo y un elenco de 25 profesionales - entre cantantes, bailarines, acróbatas y músicos- que promete redescubrir al artista.

El espectáculo vuelve a los escenarios con la música de Michael Jackson, pero también con su influencia sobre los artistas actuales, su obra y su filosofía de vida totalmente vigentes.

El director escénico y artístico de 'Forever. The best show about the king of pop', Jesús Sanz-Sebastián'Forever' , dijo en Valencia durante la presentación del espectáculo que esta obra es un «homenaje» y una «fiesta» en torno a la figura del rey del pop. Se trata de «conocer a Michael Jackson a través de su legado, su imagen, su música y también su mensaje sobre el cuidado del planeta y de nosotros mismos».

The Beatles, el día 22

También el teatro Olympia de Valencia ha sido el escenario elegido para llevar adelante el evento musical 'Valencia with The Beatles' el próximo jueves 22 de noviembre. Tras el gran éxito del concierto presentación el pasado mes de mayo en la Rambleta de Valencia, vuelve este espectáculo cultural único que reúne a artistas valencianos de música, danza, literatura e ilustración en un mismo espacio y con un mismo hilo argumentario, el homenaje al grupo musical más laureado de la historia: The Beatles.

Participarán en el concierto quince músicos de reconocida trayectoria en La Movida Valenciana; estos serán los encargados de repasar toda la carrera musical de los Beatles acompañados en varios temas por los alumnos y alumnas del Conservatori profesional de Dansa de Valencia. Interpretarán, en dos partes, veinte números uno de la banda británica desde sus inicios discográficos en 1962 hasta su último álbum en 1969, de forma que el público irá siguiendo, de la mano de un presentador, los intérpretes, los bailarines y los audiovisuales, la progresiva evolución musical y creativa de Lennon, McCartney, Harrison y Ringo. Además del concierto, se presentará el libro de relatos de la 'Generación Bibliocafé' sobre The Beatles firmado por una treintena de escritores valencianos y se podrá contemplar la exposición de carteles conmemorativos del evento diseñados por los alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes. Una vez más, la plataforma La Movida Valenciana, creada por grandes músicos valencianos de las mejores bandas del pop-rock valenciano de los 80, vuelven a mostrar su compromiso con la música y la cultura en general organizando este concierto.

Entradas a la venta en la web del teatro o en sus taquilla (C/ San Vicente, 44).