Menja't Sollana, diez años de mucho sabor

Sollana celebra este fin de semana, desde hoy hasta el domingo 28, la décima edición de su Menja't Sollana con una ruta de tapas y degustaciones de proximidad, música en directo, danza, actividades para los más pequeños e incluso un tren turístico que llevará a los asistentes hasta el Portet de Sollana, para dar un paseo en barca por L' Albufera.

El ambiente ya viene caldeado tras el éxito del I Concurso Profesional de Paella Valenciana con Naranja, celebrado el pasado 22 de septiembre, que coronó a Víctor Sanchis (Asador l'Alfàbega, Alginet), al que acompañaron en el podio Sajjad Ahmed (Bar El Llorer, Alginet) y Mónica Navarro (Casa Granero, Serra). Paco Rodríguez (Restaurante Miguel y Juani, L'Alcúdia), por su parte, resultó ser el ganador del concurso paralelo de plato libre de aguacate, con un tiramisú que convertía al aguacate, ese 'oro verde', en el gran protagonista.

Hasta el domingo Menja't Sollana reúne a una quincena de locales con una propuesta sencilla y apetecible: tapas y raciones a precios populares para ir picando, descubriendo y repitiendo. Horarios de la zona de tapas: hoy de 19:30 horas a 00:30 horas, mañana de 11:00 horas a 16:00 horas y de 19:00 horas a 00:30 horas, y el domingo de 11:00 horas a 16:00 horas, aunque con el tardeo del grupo Los Guapos, la fiesta se alargará hasta las 18:00 horas.

La inauguración vendrá de la mano de un espectáculo de danza 'Al punto', de la compañía Otra Danza, en la misma zona de tapas, que pretende ser un viaje poético por la satisfacción que supone comerse un buen manjar. Ya por la noche, el parque municipal se convierte en auditorio para acoger el espectáculo 'Desconcerto', de Orthemis Orchestra.

Mañana por la mañana, dos imprescindibles: talleres de cocina en vivo y espacio para los más pequeños con juegos, talleres y actividades de todo tipo. Por la tarde, el escenario se anima con el tributo pop-rock de '4Moons'; y por la noche, gran espectáculo con el musical 'AlegrIA', que mezcla música en directo y efectos visuales. El domingo, nueva jornada familiar y festivo: Dani Miquel y Marcel el Marcià aterrizan en Sollana con su espectáculo 'Feretes i Cançonetes'; y a las 15:00 horas, sobremesa con Los Guapos para cerrar en alto la edición del décimo aniversario.

Tanto el sábado como el domingo, los asistentes al Menja' Sollana tendrán la oportunidad de recorrer el término municipio con un destino muy especial: el Portet de Sollana, una de las joyas de L'Albufera. La experiencia se completa con un paseo en barca para sentir de cerca el lago más emblemático de los valencianos.

El Menja't Sollana nació para reivindicar el producto local, hostelería de kilómetro cero, artesanía y música. Diez ediciones después, el espíritu se mantiene, con más fuerza y más ganas de sorprender. La paella sigue mandando a mediodía y se acompaña de todo tipo de tapas, embutidos, dulces y vinos de la tierra. Y, como se ha visto en el reciente concurso, también hay espacio para innovar sin perder la identidad.