Melomans Viernes, 26 julio 2019, 00:28

TEATRO TALÍA

El grupo vocal y teatral Melomans se encuentra en el Teatro Talía (C/ Caballeros, 31) con su nuevo espectáculo 'Se canta pero no se toca-live' en el que repasan la trayectoria del grupo, a través de canciones cantadas a capela, desde que en 2014 quisieron sacar el directo de su primer disco y no lo consiguieron. Hasta el domingo 4 de agosto.