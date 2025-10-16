Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Degustaciones durante la feria. PSP

Lo mejor de la gastronomía valenciana se da cita este fin de semana en Utiel

CHEMA FERRER

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

Una nueva edición de la Feria Utiel Gastronómica se celebrará del 17 al 19 de octubre en el Paseo de la Alameda de Utiel. Esta será su XXVIII edición, lo que muestra la fortaleza del evento y su aceptación por el público valenciano.

En las casetas presentes se podrá disfrutar de numerosos productos de cercanía, así como los vinos de la DO Utiel-Requena, platos tradicionales y degustaciones gourmet, que se combinarán con exhibiciones de cocina, concursos y música en directo... Sin duda, una nueva convocatoria cargada de propuestas para disfrutar con todos los sentidos.

En su calendario vuelve el Concurso de Corte de Jamón 'Ciudad de Utiel', dirigido a profesionales y con una animada vertiente amateur. Para participar, es necesario inscribirse. También se celebrará el Concurso Gastro Chef Junior, pensado para que los más pequeños disfruten aprendiendo a elaborar platos tradicionales y propuestas gourmet.

Visitas guiadas

Las visitas guiadas 'Utiel en tu Interior' permitirán al visitante conocer los enclaves históricos, culturales y de naturaleza más destacados de la localidad. No faltará a la cita la Feria de la Maquinaria Agrícola de Utiel, que repetirá con una más que nutrida representación de diferentes empresas del sector.

El Ayuntamiento de Utiel ha preparado un intenso programa de actividades, de ahí que este año la feria vuelve a ampliar su horario.

La inauguración se adelanta a hoy por la mañana, y los visitantes podrán disfrutar de degustaciones y actividades paralelas desde las 11:00 hasta las 00:00 horas. Este horario se mantendrá todo el fin de semana.

