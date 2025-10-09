Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Scamorza ahumada. GPS

Marymont: la pasta con alma

El obrador de Marianna lleva la tradición italiana a otro nivel con una propuesta gourmet sin gluten

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Comenta

GPS. Si el sabor tuviera nombre, en Marymont se llamaría Marianna. Detrás de este obrador artesanal al más puro estilo italiano hay una historia familiar marcada por la pasión por la buena comida. Su abuelo se dedicaba a las frutas y verduras, su padre al pescado y su madre a la cocina. Tres generaciones de saber hacer que hoy Mariana transforma en arte a través de la pasta.

En su obrador, ubicado en Valencia, elabora pasta fresca y rellena con recetas inspiradas en las tradiciones del norte y del sur de Italia. Desde las masas finísimas hechas con huevo, donde el protagonismo recae en el relleno, hasta las elaboradas con harina de sémola y agua, típicas de la región de Puglia. También prepara oriechette y pastas cortas al más puro estilo sardo.

«Mi fuerza e ilusión es el deseo de crear algo mío, pero algo grande que deje huella», confiesa Mariana en su página web, quien tras más de 16 años de experiencia en cocinas de Cádiz, Ibiza o Tenerife, decidió fundar su propio obrador en 2022. Allí combina tradición y vanguardia, con pastas gourmet llenas de creatividad, color y sabor.

Su cocina respira autenticidad. Trabaja con proveedores locales, productos de kilómetro 0 y pequeños productores italianos. El resultado es platos como el tortello del plin de longaniza con 'Nduja picante, el sorrentino de quesos con ahumado y pesto, o el tortello de cúrcuma y carbón activo relleno de gambas. Una fusión sorprendente que demuestra que la pasta puede ser mucho más que un plato: puede ser una experiencia.

En Marymont también organizan talleres para particulares o empresas, apostando por compartir conocimiento y mantener viva la esencia artesanal de la cocina italiana. En estos encuentros, los asistentes descubren los secretos de una buena masa, el equilibrio perfecto de los rellenos y la magia de crear con las manos un alimento que ha unido culturas durante siglos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  3. 3 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Marymont: la pasta con alma

Marymont: la pasta con alma