Marymont: la pasta con alma El obrador de Marianna lleva la tradición italiana a otro nivel con una propuesta gourmet sin gluten

GPS. Si el sabor tuviera nombre, en Marymont se llamaría Marianna. Detrás de este obrador artesanal al más puro estilo italiano hay una historia familiar marcada por la pasión por la buena comida. Su abuelo se dedicaba a las frutas y verduras, su padre al pescado y su madre a la cocina. Tres generaciones de saber hacer que hoy Mariana transforma en arte a través de la pasta.

En su obrador, ubicado en Valencia, elabora pasta fresca y rellena con recetas inspiradas en las tradiciones del norte y del sur de Italia. Desde las masas finísimas hechas con huevo, donde el protagonismo recae en el relleno, hasta las elaboradas con harina de sémola y agua, típicas de la región de Puglia. También prepara oriechette y pastas cortas al más puro estilo sardo.

«Mi fuerza e ilusión es el deseo de crear algo mío, pero algo grande que deje huella», confiesa Mariana en su página web, quien tras más de 16 años de experiencia en cocinas de Cádiz, Ibiza o Tenerife, decidió fundar su propio obrador en 2022. Allí combina tradición y vanguardia, con pastas gourmet llenas de creatividad, color y sabor.

Su cocina respira autenticidad. Trabaja con proveedores locales, productos de kilómetro 0 y pequeños productores italianos. El resultado es platos como el tortello del plin de longaniza con 'Nduja picante, el sorrentino de quesos con ahumado y pesto, o el tortello de cúrcuma y carbón activo relleno de gambas. Una fusión sorprendente que demuestra que la pasta puede ser mucho más que un plato: puede ser una experiencia.

En Marymont también organizan talleres para particulares o empresas, apostando por compartir conocimiento y mantener viva la esencia artesanal de la cocina italiana. En estos encuentros, los asistentes descubren los secretos de una buena masa, el equilibrio perfecto de los rellenos y la magia de crear con las manos un alimento que ha unido culturas durante siglos.